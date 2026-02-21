Рейтинг@Mail.ru
Макрон проведет заседание правительства после убийства активиста в Лионе - РИА Новости, 21.02.2026
14:24 21.02.2026
Макрон проведет заседание правительства после убийства активиста в Лионе
Макрон проведет заседание правительства после убийства активиста в Лионе

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 фев – РИА Новости. Правительство Франции проведет на следующей неделе заседание по проблеме деятельности группировок и их возможных связей с политическими партиями после убийства в Лионе правого активиста в ходе массовой драки между сторонниками правых и левых сил, заявил в субботу президент страны Эммануэль Макрон.
Ранее два парламентских помощника левого депутата Рафаэля Арно были задержаны по подозрению в причастности к гибели 23-летнего активиста.
"В начале недели я проведу с премьер-министром и соответствующими министрами встречу, чтобы подвести полностью итоги по всем группам, совершающим насильственные действия..., которые имеют какие бы то ни было связи с политическими партиями", - заявил Макрон журналистам.
Ранее 23-летний активист правого движения Nemesis Кантен Деранк был избит до смерти в ходе массовой драки с левыми активистами перед университетом в Лионе, где выступала депутат Европарламента от левой партии "Непокорившаяся Франция" Рима Хассан. Его гибель вызвала общественный резонанс во Франции. Президент Эммануэль Макрон пообещал привлечь виновников к ответственности. Позднее полиция задержала 11 человек, в том числе двух парламентских помощников одного из левых депутатов. Семерым были предъявлены обвинения.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Макрон признался, когда совершал большие ошибки
19 февраля, 15:55
 
