Макрон проведет заседание правительства после убийства активиста в Лионе

ПАРИЖ, 21 фев – РИА Новости. Правительство Франции проведет на следующей неделе заседание по проблеме деятельности группировок и их возможных связей с политическими партиями после убийства в Лионе правого активиста в ходе массовой драки между сторонниками правых и левых сил, заявил в субботу президент страны Эммануэль Макрон.