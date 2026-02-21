Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 21.02.2026
Украинские войска атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар дронами, пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется, сообщил РИА Новости глава...
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
2026
Новости
в мире, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС
ВСУ атаковали дронами Энергодар

ВСУ атаковали дронами город-спутник Запорожской АЭС Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар дронами, пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
«
"Противник атаковал город дронами. Сегодня очень высокая активность дронов. Бьют по крышам жилых домов. Также был артобстрел территории рядом с городской чертой", - сказал Пухов агентству.
По его словам, пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭС
 
 
Заголовок открываемого материала