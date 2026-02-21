https://ria.ru/20260221/energodar-2075993712.html
ВСУ атаковали дронами Энергодар
ВСУ атаковали дронами Энергодар - РИА Новости, 21.02.2026
ВСУ атаковали дронами Энергодар
Украинские войска атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар дронами, пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 21.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
