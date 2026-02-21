Рейтинг@Mail.ru
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре - РИА Новости, 21.02.2026
16:10 21.02.2026
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре - РИА Новости, 21.02.2026
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре
Ситуация в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ухудшается, городскую инфраструктуру и соцобъекты практически ежедневно обстреливают ВСУ, заявил глава... РИА Новости, 21.02.2026
в мире
энергодар
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
вооруженные силы украины
в мире, энергодар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, вооруженные силы украины
В мире, Энергодар, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре

Лихачев: ситуация в Энергодаре ухудшается, город почти ежедневно обстреливают

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ситуация в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ухудшается, городскую инфраструктуру и соцобъекты практически ежедневно обстреливают ВСУ, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
«

"К сожалению, вынужден констатировать, что ситуация в Энергодаре ухудшается. Городская инфраструктура и даже социальные объекты подвергаются практически ежедневным обстрелам", - сказал Лихачев изданию "Страна Росатом".

В пятницу дрон-камикадзе сдетонировал во дворе школы №4 в то время, когда в ней проводились занятия, добавил он. "И только по счастливой ситуации никто не пострадал", - отметил Лихачев.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
МАГАТЭ уточняет масштаб возможного ущерба линии "Ферросплавная-1"
20 февраля, 00:07
 
В миреЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
