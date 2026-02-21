https://ria.ru/20260221/energodar-2075986136.html
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре - РИА Новости, 21.02.2026
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре
Ситуация в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре ухудшается, городскую инфраструктуру и соцобъекты практически ежедневно обстреливают ВСУ, заявил глава... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T16:10:00+03:00
2026-02-21T16:10:00+03:00
2026-02-21T16:10:00+03:00
энергодар
Лихачев заявил об ухудшении ситуации в Энергодаре
Лихачев: ситуация в Энергодаре ухудшается, город почти ежедневно обстреливают