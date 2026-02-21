Ефимов: в ЖК по реновации в Бабушкинском районе переедут 400 москвичей

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Около 400 участников программы реновации приступили к переселению в новый жилой комплекс в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По словам замглавы города, со старта программы реновации около 1,5 тысячи московских семей, расселенных из 25 многоквартирных домов старого жилого фонда, уже переехали или находятся в стадии переезда в Бабушкинском районе. Новостройки для москвичей, участвующих в программе реновации, возводят в прежних районах, недалеко от подлежащих демонтажу зданий.
"В Бабушкинском районе город передал под заселение по программе реновации новый жилой комплекс на улице Радужная, 15 корпус 3. В него смогут переехать около 400 москвичей из трех старых зданий. Всего в районе передали под заселение девять новостроек. Строительство еще одного жилого комплекса завершено, в ближайшее время его также планируется передать под заселение горожан. Возведение другого дома продолжается", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В новом ЖК на Радужной улице запроектированы 190 квартир, в том числе пять для маломобильных граждан, совокупной площадью 10,5 тысячи квадратных метров, уточнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Жилье передается с готовой улучшенной отделкой. Двор многоэтажки комплексно благоустроен и озеленен, там оборудованы детская и спортивная площадки, зона отдыха.
Всю необходимую для переселения информацию можно найти с помощью сервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Функционал платформы позволяет составить инструкцию под индивидуальную ситуацию, добавили в пресс-службе градкомплекса Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в построенное городом по реновации жилье въехали или переезжают порядка 258 тысяч жителей столицы, а программа в целом по итогам 2025 года выполнена более чем на 25%.