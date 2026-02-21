Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в ЖК по реновации в Бабушкинском районе переедут 400 москвичей - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/efimov-2075884868.html
Ефимов: в ЖК по реновации в Бабушкинском районе переедут 400 москвичей
Ефимов: в ЖК по реновации в Бабушкинском районе переедут 400 москвичей - РИА Новости, 21.02.2026
Ефимов: в ЖК по реновации в Бабушкинском районе переедут 400 москвичей
Около 400 участников программы реновации приступили к переселению в новый жилой комплекс в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T14:05:00+03:00
2026-02-21T14:05:00+03:00
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в ЖК по реновации в Бабушкинском районе переедут 400 москвичей

Ефимов: почти 400 москвичей переселятся в ЖК по реновации в Бабушкинском районе

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Около 400 участников программы реновации приступили к переселению в новый жилой комплекс в Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По словам замглавы города, со старта программы реновации около 1,5 тысячи московских семей, расселенных из 25 многоквартирных домов старого жилого фонда, уже переехали или находятся в стадии переезда в Бабушкинском районе. Новостройки для москвичей, участвующих в программе реновации, возводят в прежних районах, недалеко от подлежащих демонтажу зданий.
"В Бабушкинском районе город передал под заселение по программе реновации новый жилой комплекс на улице Радужная, 15 корпус 3. В него смогут переехать около 400 москвичей из трех старых зданий. Всего в районе передали под заселение девять новостроек. Строительство еще одного жилого комплекса завершено, в ближайшее время его также планируется передать под заселение горожан. Возведение другого дома продолжается", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В новом ЖК на Радужной улице запроектированы 190 квартир, в том числе пять для маломобильных граждан, совокупной площадью 10,5 тысячи квадратных метров, уточнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Жилье передается с готовой улучшенной отделкой. Двор многоэтажки комплексно благоустроен и озеленен, там оборудованы детская и спортивная площадки, зона отдыха.
Всю необходимую для переселения информацию можно найти с помощью сервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Функционал платформы позволяет составить инструкцию под индивидуальную ситуацию, добавили в пресс-службе градкомплекса Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в построенное городом по реновации жилье въехали или переезжают порядка 258 тысяч жителей столицы, а программа в целом по итогам 2025 года выполнена более чем на 25%.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала