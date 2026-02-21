Ефимов: в 2026 году в Москве приступят к реализации 52 новых проектов КРТ

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Еще 52 проекта комплексного развития территорий начнут реализовывать в Москве в 2026 году – редевелопментом будет охвачено примерно 490 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Реорганизация затронет участки в 40 районах столицы, расположенных во всех административных округах, за исключением Троицкого и Зеленоградского, уточнил замглавы города. В совокупности в контур проектов войдут около 490 гектаров неэффективно используемых территорий.

"В 2026 году инвесторы и назначенные городом операторы приступят к реализации еще 52 проектов КРТ. Предстоит построить около 7,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Более 5,4 миллиона квадратных метров придется на жилье, в том числе дома для программы реновации. В новых городских кварталах также возведут объекты общественно-деловой и производственной инфраструктуры площадью более 2,3 миллиона квадратных метров, что позволит создать свыше 62 тысяч рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Наибольшее число из описанных выше проектов КРТ – 13 – реализуют на юге Москвы , сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский . Благодаря реорганизации более 65 гектаров, в Южном административном округе будет возведено приблизительно 381 тысяча "квадратов" жилья и объектов инфраструктуры.

Вместе с тем, один из крупнейших по площади проектов КРТ среди запланированных к старту в 2026 году реализуют в районе Строгино на северо-западе Москвы. Глава департамента заметил, что там на участке в почти 70 гектаров в планах возвести свыше 580 тысяч "квадратов" жилья и 371 тысячу "квадратов" недвижимости общественно-делового и социального назначения. В частности, Овчинский упомянул о строительстве образовательного комплекса со школой на 1 тысячу учащихся и детсадом на 600 воспитанников и физкультурно-оздоровительного комплекса с гостиницей на 250 номеров. Появится в Строгине и новый технопарк.