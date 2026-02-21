https://ria.ru/20260221/dyupon-enyan-2075942102.html
"Прямая война с Россией". Новый план Запада вызвал панику во Франции
"Прямая война с Россией". Новый план Запада вызвал панику во Франции - РИА Новости, 21.02.2026
"Прямая война с Россией". Новый план Запада вызвал панику во Франции
Членство Украины в Евросоюзе приведет к прямому вооруженному столкновению с Россией, предупредил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. РИА Новости, 21.02.2026
в мире
украина
россия
франция
николя дюпон-эньян
politico
евросоюз
мирный план сша по украине
украина
россия
франция
2026
Новости
"Прямая война с Россией". Новый план Запада вызвал панику во Франции
Дюпон-Эньян: вступление Украины в ЕС приведет к прямой войне с Россией