"Прямая война с Россией". Новый план Запада вызвал панику во Франции - РИА Новости, 21.02.2026
10:56 21.02.2026 (обновлено: 14:12 21.02.2026)
"Прямая война с Россией". Новый план Запада вызвал панику во Франции
Членство Украины в Евросоюзе приведет к прямому вооруженному столкновению с Россией, предупредил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Прямая война с Россией". Новый план Запада вызвал панику во Франции

Дюпон-Эньян: вступление Украины в ЕС приведет к прямой войне с Россией

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Членство Украины в Евросоюзе приведет к прямому вооруженному столкновению с Россией, предупредил лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"Брюссельская адская машина теперь хочет быстро принять Украину в свои ряды. Это представляет для нас тройную опасность: неизбежное втягивание в конфликт с Россией, затопление нашего сельского хозяйства украинскими продуктами и более значительный ежегодный денежный взнос", — написал он в соцсети X.

Французский политик призвал ни в коем случае не принимать Украину в Евросоюз.
Накануне издание Die Welt сообщало, что в Евросоюзе рассматривают возможность отказа Киева от территорий ради ускоренного вступления Украины в ЕС.
Газета Politico также в феврале передавала, что ЕС готовит план из пяти пунктов по предоставлению Украине частичного членства в блоке уже в 2027 году. План предполагает преодоление вето Венгрии с расчетом на то, что Орбан может проиграть выборы в апреле.
