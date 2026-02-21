"Прямая война с Россией". Новый план Запада вызвал панику во Франции

«

"Брюссельская адская машина теперь хочет быстро принять Украину в свои ряды. Это представляет для нас тройную опасность: неизбежное втягивание в конфликт с Россией, затопление нашего сельского хозяйства украинскими продуктами и более значительный ежегодный денежный взнос", — написал он в соцсети X.