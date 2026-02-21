https://ria.ru/20260221/dtp-2076007757.html
После ДТП с участием скорой в Тверской области завели уголовное дело
После ДТП с участием скорой в Тверской области завели уголовное дело
Уголовное дело завели после ДТП с участием скорой помощи в Тверской области, где погиб водитель кроссовера, еще семь человек пострадали, в том числе... РИА Новости, 21.02.2026
После ДТП с участием скорой в Тверской области завели уголовное дело
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели после ДТП с участием скорой помощи в Тверской области, где погиб водитель кроссовера, еще семь человек пострадали, в том числе несовершеннолетний, сообщили в СК РФ.
на Бурашевском шоссе в результате ДТП один человек погиб и семь получили травмы.
"В центральный аппарат ведомства представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Тверской области... По данному факту следственными органами СК России
по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале
Уточняется, что в Твери водитель транспортного средства не предоставил преимущества проезда автомобилю скорой помощи с включенными спецсигналами и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте, еще семь человек пострадали, среди них несовершеннолетний.
Кроме того, в органах МВД по данному факту проводится проверка, в связи с этим региональное следственное управление СК России ходатайствует перед надзорным органом о передаче материалов в свое производство.
"Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления СК России по Тверской области Кизимову А. А. доложить о ходе расследования уголовного дела, принятом надзорным органом решении и об установленных обстоятельствах", - добавили в СК.