После ДТП с участием скорой в Тверской области завели уголовное дело

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Уголовное дело завели после ДТП с участием скорой помощи в Тверской области, где погиб водитель кроссовера, еще семь человек пострадали, в том числе несовершеннолетний, сообщили в СК РФ.

Ранее Госавтоинспекция Тверской области сообщала, что в Твери на Бурашевском шоссе в результате ДТП один человек погиб и семь получили травмы.

« "В центральный аппарат ведомства представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Тверской области... По данному факту следственными органами СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале

Уточняется, что в Твери водитель транспортного средства не предоставил преимущества проезда автомобилю скорой помощи с включенными спецсигналами и столкнулся с ним. В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте, еще семь человек пострадали, среди них несовершеннолетний.

Кроме того, в органах МВД по данному факту проводится проверка, в связи с этим региональное следственное управление СК России ходатайствует перед надзорным органом о передаче материалов в свое производство.