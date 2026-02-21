https://ria.ru/20260221/dtp-2075978060.html
В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП
В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП - РИА Новости, 21.02.2026
В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП
Один человек погиб и семь получили травмы в результате ДТП на Бурашевском шоссе в Твери, сообщила Госавтоинспекция области. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T15:15:00+03:00
2026-02-21T15:15:00+03:00
2026-02-21T15:15:00+03:00
происшествия
тверь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260126/kuban-2070290657.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь
В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП
В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП со скорой
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Один человек погиб и семь получили травмы в результате ДТП на Бурашевском шоссе в Твери, сообщила Госавтоинспекция области.
"В Твери
на Бурашевском шоссе в результате ДТП один человек погиб и семь получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, в субботу водитель скорой помощи, двигаясь по Бурашевскому шоссе со стороны Крупского путепровода, совершил столкновение с автомобилем "Киа Спортейдж", который совершал поворот налево с улицы Тургенева на Бурашевское шоссе на разрешающий сигнал светофора. Автомобиль скорой двигался с включенными спецсигналами.
В госавтоинспекции уточнили, что в результате ДТП погиб водитель автомобиля "Киа Спортейдж", семь человек получили травмы, в том числе ребенок в возрасте десяти лет.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства ДТП устанавливаются.