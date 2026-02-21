В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Один человек погиб и семь получили травмы в результате ДТП на Бурашевском шоссе в Твери, сообщила Госавтоинспекция области.

"В Твери на Бурашевском шоссе в результате ДТП один человек погиб и семь получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, в субботу водитель скорой помощи, двигаясь по Бурашевскому шоссе со стороны Крупского путепровода, совершил столкновение с автомобилем "Киа Спортейдж", который совершал поворот налево с улицы Тургенева на Бурашевское шоссе на разрешающий сигнал светофора. Автомобиль скорой двигался с включенными спецсигналами.

В госавтоинспекции уточнили, что в результате ДТП погиб водитель автомобиля "Киа Спортейдж", семь человек получили травмы, в том числе ребенок в возрасте десяти лет.