В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП
15:15 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/dtp-2075978060.html
В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП
В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП
Один человек погиб и семь получили травмы в результате ДТП на Бурашевском шоссе в Твери, сообщила Госавтоинспекция области. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T15:15:00+03:00
2026-02-21T15:15:00+03:00
тверь
происшествия, тверь
Происшествия, Тверь
В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП

В Твери один человек погиб и семь получили травмы в ДТП со скорой

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Один человек погиб и семь получили травмы в результате ДТП на Бурашевском шоссе в Твери, сообщила Госавтоинспекция области.
Твери на Бурашевском шоссе в результате ДТП один человек погиб и семь получили травмы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, в субботу водитель скорой помощи, двигаясь по Бурашевскому шоссе со стороны Крупского путепровода, совершил столкновение с автомобилем "Киа Спортейдж", который совершал поворот налево с улицы Тургенева на Бурашевское шоссе на разрешающий сигнал светофора. Автомобиль скорой двигался с включенными спецсигналами.
В госавтоинспекции уточнили, что в результате ДТП погиб водитель автомобиля "Киа Спортейдж", семь человек получили травмы, в том числе ребенок в возрасте десяти лет.
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства ДТП устанавливаются.
Кадры ДТП на трассе М-4 в районе Горячего Ключа на Кубани - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пять человек попали в больницу после массового ДТП на Кубани
26 января, 11:35
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
