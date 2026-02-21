Украина захотела заменить поставки в ЕС по "Дружбе", пишут СМИ

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киев предлагает Евросоюзу использовать трубопровод "Одесса — Броды" вместо "Дружбы", утверждает издание "Европейская правда".
«
"Украина предлагает ЕС, в частности, получать нефть через "Одессу — Броды", — говорится в публикации.
Письмо с этой инициативой направили Генеральному директорату Европейской комиссии по вопросам энергетики, отмечается в материале.
Он берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.
Орбан обвинил Киев в подрыве "Северного потока" и остановке "Дружбы"
20 февраля, 02:39
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.