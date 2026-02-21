Рейтинг@Mail.ru
Украина захотела заменить поставки в ЕС по "Дружбе", пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 21.02.2026 (обновлено: 14:08 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/druzhba-2075957822.html
Украина захотела заменить поставки в ЕС по "Дружбе", пишут СМИ
Украина захотела заменить поставки в ЕС по "Дружбе", пишут СМИ - РИА Новости, 21.02.2026
Украина захотела заменить поставки в ЕС по "Дружбе", пишут СМИ
Киев предлагает Евросоюзу использовать трубопровод "Одесса — Броды" вместо "Дружбы", утверждает издание "Европейская правда". РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T13:00:00+03:00
2026-02-21T14:08:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
петер сийярто
евросоюз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_2557299f7ef3224ce023243ba933b783.jpg
https://ria.ru/20260221/slovakiya-2075962043.html
https://ria.ru/20260220/vinovnik-2075643796.html
https://ria.ru/20260213/druzhba-2074149362.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/56/1553615665_0:0:1959:1469_1920x0_80_0_0_d26b4bc59079b917a3b0e98f746693fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Украина захотела заменить поставки в ЕС по "Дружбе", пишут СМИ

Украина предложила использовать нефтепровод "Одесса — Броды" вместо "Дружбы"

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киев предлагает Евросоюзу использовать трубопровод "Одесса — Броды" вместо "Дружбы", утверждает издание "Европейская правда".
«

"Украина предлагает ЕС, в частности, получать нефть через "Одессу — Броды", — говорится в публикации.

Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Словакия пригрозила Украине остановкой аварийной подачи электроэнергии
Вчера, 13:43
Письмо с этой инициативой направили Генеральному директорату Европейской комиссии по вопросам энергетики, отмечается в материале.
Поставки по "Дружбе" в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. По данным портала Mandiner, украинские власти не возобновляют транспортировку, ссылаясь на повреждения трубопровода.

Он берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию.

Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Орбан обвинил Киев в подрыве "Северного потока" и остановке "Дружбы"
20 февраля, 02:39
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет. В итоге Будапешт и Братислава попросили Загреб разрешить транзит российской нефти, поставляемой по морю.
На этой неделе страны объявили о приостановке экспорта дизельного топлива на Украину до тех пор, пока она не возобновит поставки по "Дружбе".
В августе они уже прекращали получать нефть на несколько дней после атак украинских дронов на "Дружбу". После этого Будапешт запретил въезд в Венгрию и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди с позывным Мадьяр, венгру по происхождению. Сийярто тогда назвал удары по трубопроводу атаками на суверенитет страны.
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о приостановке транзита нефти по "Дружбе"
13 февраля, 13:03
 
В миреВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала