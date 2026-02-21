Рейтинг@Mail.ru
16:49 21.02.2026
В Донецке на Масленицу прошел масштабный кулачный бой
В Донецке на Масленицу прошел масштабный кулачный бой
В Донецке на Масленицу прошел масштабный кулачный бой

ДОНЕЦК, 21 фев – РИА Новости. Масштабный кулачный бой на Масленицу прошел в Донецке, рассказал РИА Новости руководитель "Народной Дружины" в ДНР Артур Гасанов.
"В преддверии Великого поста молодежь Донецка выступила с инициативой провести празднование Великой Масленицы. Сегодня у нас представлены интерактивные площадки - эстафеты, перетягивание каната. Самым главным событием и завершением этого мероприятия будут самые массовые кулачные бои от профессиональных спортсменов спортивного клуба "Сила Донбасса". Они смогут посоревноваться, какая же команда окажется сильнее", - сказал Гасанов.
Он добавил, что в боях участвовало сорок человек – по двадцать участников в команде. Само мероприятие посетили жители Донецка, Макеевки, Харцызска, Ясиноватой и Горловки.
В окончании мероприятия участники празднования сожгли чучело на льду третьего городского пруда.
В 2026 году Масленичная неделя началась в понедельник, 16 февраля, и закончится в воскресенье, 22 февраля. Масленицу отмечают за семь недель до главного христианского праздника, после нее наступает Великий пост.
Тройка лошадей - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Ленинградской области во время Масленицы впервые пройдет "Тройка Фест"
ДонецкДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаПраздникиОбщество
 
 
