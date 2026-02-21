Жители Димитрова прятали своих детей от соседей, чтобы их не забрали ВСУ

ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Жители города Димитрова в ДНР скрывали даже от своих соседей, что у них есть дети, чтобы их не смогли отобрать силы киевского режима, рассказала РИА Новости беженка из Димитрова Елена Матвеева.

"Прятали всячески, чтобы детей не забрали. Кто смог, тот запрятал, кто не смог, тот выехал (из города - ред.). Они (жители, у которых были дети - ред.) старались об этом вообще никому не говорить. Вот у нас по улице жила семья - мы до последнего не знали, что у них есть дети", - сказала РИА Новости Матвеева.