Рейтинг@Mail.ru
Жители Димитрова прятали своих детей от соседей, чтобы их не забрали ВСУ - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:16 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/deti-2075915366.html
Жители Димитрова прятали своих детей от соседей, чтобы их не забрали ВСУ
Жители Димитрова прятали своих детей от соседей, чтобы их не забрали ВСУ - РИА Новости, 21.02.2026
Жители Димитрова прятали своих детей от соседей, чтобы их не забрали ВСУ
Жители города Димитрова в ДНР скрывали даже от своих соседей, что у них есть дети, чтобы их не смогли отобрать силы киевского режима, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T04:16:00+03:00
2026-02-21T04:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052646789_0:95:2304:1391_1920x0_80_0_0_ba2d223149de323d13ce8495572f6dca.jpg
https://ria.ru/20260206/vsu-2072593051.html
димитров
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052646789_261:0:2116:1391_1920x0_80_0_0_5ddf63f119d9202caa0be00716989c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
димитров, донецкая народная республика, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин
Жители Димитрова прятали своих детей от соседей, чтобы их не забрали ВСУ

РИА Новости: жители Димитрова прятали своих детей, чтобы их не забрали ВСУ

© РИА НовостиОсвобождение зданий в Димитрове
Освобождение зданий в Димитрове - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости
Освобождение зданий в Димитрове . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Жители города Димитрова в ДНР скрывали даже от своих соседей, что у них есть дети, чтобы их не смогли отобрать силы киевского режима, рассказала РИА Новости беженка из Димитрова Елена Матвеева.
"Прятали всячески, чтобы детей не забрали. Кто смог, тот запрятал, кто не смог, тот выехал (из города - ред.). Они (жители, у которых были дети - ред.) старались об этом вообще никому не говорить. Вот у нас по улице жила семья - мы до последнего не знали, что у них есть дети", - сказала РИА Новости Матвеева.
Она отметила, что ребенок из еще одной семьи начал выходить на улицу только после того, как стал совершеннолетним.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Украинцы дезертировали из ВСУ в Димитрове на такси, рассказал беженец
6 февраля, 04:37
 
Специальная военная операция на УкраинеДимитровДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала