Жители Димитрова прятали своих детей от соседей, чтобы их не забрали ВСУ
Жители Димитрова прятали своих детей от соседей, чтобы их не забрали ВСУ - РИА Новости, 21.02.2026
Жители Димитрова прятали своих детей от соседей, чтобы их не забрали ВСУ
Жители города Димитрова в ДНР скрывали даже от своих соседей, что у них есть дети, чтобы их не смогли отобрать силы киевского режима, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2026
Жители Димитрова прятали своих детей от соседей, чтобы их не забрали ВСУ
РИА Новости: жители Димитрова прятали своих детей, чтобы их не забрали ВСУ
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Жители города Димитрова в ДНР скрывали даже от своих соседей, что у них есть дети, чтобы их не смогли отобрать силы киевского режима, рассказала РИА Новости беженка из Димитрова Елена Матвеева.
"Прятали всячески, чтобы детей не забрали. Кто смог, тот запрятал, кто не смог, тот выехал (из города - ред.). Они (жители, у которых были дети - ред.) старались об этом вообще никому не говорить. Вот у нас по улице жила семья - мы до последнего не знали, что у них есть дети", - сказала РИА Новости Матвеева.
Она отметила, что ребенок из еще одной семьи начал выходить на улицу только после того, как стал совершеннолетним.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину
об освобождении Димитрова в ДНР
27 декабря 2025 года.