Замглавы департамента недропользования по ДФО заключили под стражу

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя главы департамента недропользования по ДФО по делу о взятке, сообщает прокуратура.

В пятницу правоохранители рассказали РИА Новости о задержании главы департамента недропользования по ДФО и его заместителя по делу о взятке за выдачу лицензий. В четверг в департаменте прошли обыски.

"В Приморье с учетом позиции прокурора заключен под стражу замначальника департамента по недропользованию по ДФО по делу о взятках", - говорится в сообщении.

Мера пресечения избрана на 2 месяца.

Прокуратура отмечает, что с марта 2022 по февраль 2023 года обвиняемый за деньги передавал представителю коммерческой организации служебные сведения, ставшие ему известными в связи с занимаемой должностью.

"Кроме того, чиновник способствовал принятию положительного решения о продлении срока действия лицензии на геологическое изучение недр. За незаконные действия в пользу коммерческой организации фигурант получил через посредников взятку в размере 350 тысяч рублей", - отмечает ведомство.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника департамента и иных участников преступления статьям "получение взятки в крупном размере" и "дача взятки в крупном размере".

Также суд заключил под стражу взяткодателя.