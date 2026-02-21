Рейтинг@Mail.ru
Замглавы департамента недропользования по ДФО заключили под стражу - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:49 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/departament-2075918974.html
Замглавы департамента недропользования по ДФО заключили под стражу
Замглавы департамента недропользования по ДФО заключили под стражу - РИА Новости, 21.02.2026
Замглавы департамента недропользования по ДФО заключили под стражу
Суд заключил под стражу заместителя главы департамента недропользования по ДФО по делу о взятке, сообщает прокуратура. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T05:49:00+03:00
2026-02-21T05:49:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20260212/strazha-2073975197.html
https://ria.ru/20260206/vsu-2072642181.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
Замглавы департамента недропользования по ДФО заключили под стражу

Суд заключил под стражу замглавы департамента недропользования по ДФО

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя главы департамента недропользования по ДФО по делу о взятке, сообщает прокуратура.
В пятницу правоохранители рассказали РИА Новости о задержании главы департамента недропользования по ДФО и его заместителя по делу о взятке за выдачу лицензий. В четверг в департаменте прошли обыски.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СК: замгубернатора Челябинской области планируется заключить под стражу
12 февраля, 17:41
"В Приморье с учетом позиции прокурора заключен под стражу замначальника департамента по недропользованию по ДФО по делу о взятках", - говорится в сообщении.
Мера пресечения избрана на 2 месяца.
Прокуратура отмечает, что с марта 2022 по февраль 2023 года обвиняемый за деньги передавал представителю коммерческой организации служебные сведения, ставшие ему известными в связи с занимаемой должностью.
"Кроме того, чиновник способствовал принятию положительного решения о продлении срока действия лицензии на геологическое изучение недр. За незаконные действия в пользу коммерческой организации фигурант получил через посредников взятку в размере 350 тысяч рублей", - отмечает ведомство.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника департамента и иных участников преступления статьям "получение взятки в крупном размере" и "дача взятки в крупном размере".
Также суд заключил под стражу взяткодателя.
Начальником департамента является Дмитрий Цуканов, его заместитель - Артем Невеселый.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Барнауле заключили под стражу мужчину, отправившего ВСУ криптовалюту
6 февраля, 11:44
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала