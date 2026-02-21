https://ria.ru/20260221/departament-2075918974.html
Замглавы департамента недропользования по ДФО заключили под стражу
Замглавы департамента недропользования по ДФО заключили под стражу - РИА Новости, 21.02.2026
Замглавы департамента недропользования по ДФО заключили под стражу
Суд заключил под стражу заместителя главы департамента недропользования по ДФО по делу о взятке, сообщает прокуратура. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T05:49:00+03:00
2026-02-21T05:49:00+03:00
2026-02-21T05:49:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_0:92:512:380_1920x0_80_0_0_aa2000ff27aa9f8e5cdc84fbf8fdd116.jpg
https://ria.ru/20260212/strazha-2073975197.html
https://ria.ru/20260206/vsu-2072642181.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16504/95/165049547_5:0:512:380_1920x0_80_0_0_d4bc1f8db0acff09b2ae6247ac7d890e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Замглавы департамента недропользования по ДФО заключили под стражу
Суд заключил под стражу замглавы департамента недропользования по ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 21 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя главы департамента недропользования по ДФО по делу о взятке, сообщает прокуратура.
В пятницу правоохранители рассказали РИА Новости о задержании главы департамента недропользования по ДФО и его заместителя по делу о взятке за выдачу лицензий. В четверг в департаменте прошли обыски.
"В Приморье с учетом позиции прокурора заключен под стражу замначальника департамента по недропользованию по ДФО по делу о взятках", - говорится в сообщении.
Мера пресечения избрана на 2 месяца.
Прокуратура отмечает, что с марта 2022 по февраль 2023 года обвиняемый за деньги передавал представителю коммерческой организации служебные сведения, ставшие ему известными в связи с занимаемой должностью.
"Кроме того, чиновник способствовал принятию положительного решения о продлении срока действия лицензии на геологическое изучение недр. За незаконные действия в пользу коммерческой организации фигурант получил через посредников взятку в размере 350 тысяч рублей", - отмечает ведомство.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника департамента и иных участников преступления статьям "получение взятки в крупном размере" и "дача взятки в крупном размере".
Также суд заключил под стражу взяткодателя.
Начальником департамента является Дмитрий Цуканов, его заместитель - Артем Невеселый.