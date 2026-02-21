Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили упростить отзыв согласия на обработку персональных данных - РИА Новости, 21.02.2026
04:09 21.02.2026
В ГД предложили упростить отзыв согласия на обработку персональных данных
В ГД предложили упростить отзыв согласия на обработку персональных данных - РИА Новости, 21.02.2026
В ГД предложили упростить отзыв согласия на обработку персональных данных
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в российском законодательстве обязанность операторов персональных данных предоставлять пользователям возможность... РИА Новости, 21.02.2026
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В ГД предложили упростить отзыв согласия на обработку персональных данных

Слуцкий предложил упростить отзыв согласия на обработку персональных данных

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил закрепить в российском законодательстве обязанность операторов персональных данных предоставлять пользователям возможность отзывать согласие на обработку данных в той же форме, в которой оно было получено.
Соответствующее обращение в адрес глава Минцифры РФ Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается установить обязанность оператора персональных данных включать в содержание согласия на обработку данных информацию о порядке его отзыва. При этом должна иметься возможность отзыва согласия таким же способом, каким было получено согласие на обработку персональных данных", - сказано в документе.
Слуцкий в тексте обращения отметил, что защита персональных данных является приоритетным направлением государственной политики. При этом действующее законодательство РФ регулирует порядок получения согласия, но не обязывает операторов обеспечивать симметричную процедуру его отзыва, добавил он.
"В результате для отзыва согласия, данного онлайн, гражданину часто требуется направлять официальное письмо в адрес организации, которое в большинстве случаев игнорируется. Это влечет дополнительные временные и материальные затраты и существенно затрудняет реализацию гражданином своих прав", - говорится в письме.
Лидер партии привел статистку Роскомнадзора, согласно которой в 2024 году было зафиксировано 135 утечек баз данных, затронувших свыше 710 миллионов записей о гражданах РФ. Кроме того, в 2025 году зафиксировано 118 случаев компрометации, в результате которых в открытый доступ попали более 52 миллиона записей.
"Дополнительной проблемой остается отсутствие на сайтах политик конфиденциальности, что ограничивает право граждан на ознакомление с условиями обработки данных и затрудняет процедуру предоставления или отзыва согласия", - добавляется в документе.
По мнению парламентария, поддержка данной инициативы позволит гражданам в удобной форме отзывать согласия на обработку персональных данных, особенно в ситуации, когда оно было предоставлено в электронной форме.
Общество Россия Леонид Слуцкий (политик) Госдума РФ Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
