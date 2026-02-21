Рейтинг@Mail.ru
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном "вторжении"
04:40 21.02.2026 (обновлено: 14:55 21.02.2026)
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном "вторжении"
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном "вторжении"
В Дании участились случаи "вторжения" кашалотов, передает датская газета Bornholms Tidende. РИА Новости, 21.02.2026
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном "вторжении"

Bornholms Tidende: в Дании зафиксировали массовый выброс кашалотов на берег

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Дании участились случаи "вторжения" кашалотов, передает датская газета Bornholms Tidende.
"Четыре кашалота выбросились на берег в районе между островом Фано и полуостровом Скалинген, расположенным у берегов Эсбьерга", — говорится в материале.
Ученые пока затрудняются назвать причину такого "вторжения" в датские воды.
Для охраны выброшенных на берег кашалотов развернули подразделения местной самообороны.
"Это делается для безопасности людей в этом районе и для того, чтобы предотвратить кражу челюстей китов", — сообщило датское агентство Ritzau.
По словам директора аквариумного и исследовательского центра Fjord & Bælt Хайко Бух-Иллинг, у западного побережья Дании, возможно, еще больше кашалотов, которые могут "вторгнуться" в датские территориальные воды.
С начала 2026 года это уже третий известный случай "вторжения" кашалотов на берег. Отдельные киты также выбрасывались на берег в Дании 31 января и 6 февраля.
