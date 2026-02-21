https://ria.ru/20260221/daniya-2075916486.html
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном "вторжении"
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном "вторжении" - РИА Новости, 21.02.2026
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном "вторжении"
В Дании участились случаи "вторжения" кашалотов, передает датская газета Bornholms Tidende. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T04:40:00+03:00
2026-02-21T04:40:00+03:00
2026-02-21T14:55:00+03:00
в мире
дания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg
https://ria.ru/20260209/grenlandiya-2073247591.html
https://ria.ru/20260201/danija-2071565410.html
https://ria.ru/20260124/danija-2070043026.html
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7ca786d5da5e334cd8b0d625b0a8c00b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания
"Причина неизвестна": в Дании сообщили о внезапном "вторжении"
Bornholms Tidende: в Дании зафиксировали массовый выброс кашалотов на берег