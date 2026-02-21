Рейтинг@Mail.ru
Адвокат объяснила, какой дачный участок можно разделить - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/dacha-2075905958.html
Адвокат объяснила, какой дачный участок можно разделить
Адвокат объяснила, какой дачный участок можно разделить - РИА Новости, 21.02.2026
Адвокат объяснила, какой дачный участок можно разделить
Как правильно разделить находящийся в общей собственности дачный участок и какие условия должны быть соблюдены, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T03:18:00+03:00
2026-02-21T03:18:00+03:00
анастасия яковлева
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
общество
дача
дача
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075749806_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f8e80aca48092dfbca77aaf81594a32b.jpg
https://ria.ru/20250727/shtraf-2031682478.html
https://ria.ru/20251109/dacha-2053729320.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075749806_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_17de8238357b8b465680b30fc4b73a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия яковлева, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), общество, дача, дача
Анастасия Яковлева, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Общество, дача, Дача
Адвокат объяснила, какой дачный участок можно разделить

Адвокат Яковлева: дачный участок в общей собственности можно разделить

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДача зимой
Дача зимой - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Дача зимой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Как правильно разделить находящийся в общей собственности дачный участок и какие условия должны быть соблюдены, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
По ее словам, это нужно при совершении сделок с участком, разделе его между членами семьи и для предпринимательской деятельности. Например, на нем планируется открыть гостиницу, кафе, ферму и т.п.
Женщина на дачном участке - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Раскрыто, когда за ремонт на даче могут оштрафовать
27 июля 2025, 03:21
Разделу подлежит участок, поставленный на кадастровый учет, с проведенным межеванием, при этом к каждому участку должен вести отдельный проход. Должны быть соблюдены минимальные размеры (для каждого региона свои). Необходимо согласие всех собственников.
Для межевания земельного участка следует обратиться к кадастровому инженеру, которые установит новые границы и составит межевой план. В результате прежний участок будет снят с учета, а новые собственники получат свои наделы.
"Росреестр ставит на учет новые земли, на которые возникают права собственности. В итоге каждый собственник образованных земельных участков получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают их права на земельные участки", - резюмировала адвокат.
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Россиян предупредили, что нельзя строить на собственной даче
9 ноября 2025, 03:18
 
Анастасия ЯковлеваФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)ОбществодачаДача
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала