Адвокат объяснила, какой дачный участок можно разделить

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Как правильно разделить находящийся в общей собственности дачный участок и какие условия должны быть соблюдены, рассказала Как правильно разделить находящийся в общей собственности дачный участок и какие условия должны быть соблюдены, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.

По ее словам, это нужно при совершении сделок с участком, разделе его между членами семьи и для предпринимательской деятельности. Например, на нем планируется открыть гостиницу, кафе, ферму и т.п.

Разделу подлежит участок, поставленный на кадастровый учет, с проведенным межеванием, при этом к каждому участку должен вести отдельный проход. Должны быть соблюдены минимальные размеры (для каждого региона свои). Необходимо согласие всех собственников.

Для межевания земельного участка следует обратиться к кадастровому инженеру, которые установит новые границы и составит межевой план. В результате прежний участок будет снят с учета, а новые собственники получат свои наделы.