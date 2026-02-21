https://ria.ru/20260221/dacha-2075905958.html
Адвокат объяснила, какой дачный участок можно разделить
Адвокат объяснила, какой дачный участок можно разделить - РИА Новости, 21.02.2026
Адвокат объяснила, какой дачный участок можно разделить
Как правильно разделить находящийся в общей собственности дачный участок и какие условия должны быть соблюдены, рассказала агентству "Прайм" адвокат МКА...
Адвокат объяснила, какой дачный участок можно разделить
Адвокат Яковлева: дачный участок в общей собственности можно разделить
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости.
Как правильно разделить находящийся в общей собственности дачный участок и какие условия должны быть соблюдены, рассказала агентству "Прайм"
адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.
По ее словам, это нужно при совершении сделок с участком, разделе его между членами семьи и для предпринимательской деятельности. Например, на нем планируется открыть гостиницу, кафе, ферму и т.п.
Разделу подлежит участок, поставленный на кадастровый учет, с проведенным межеванием, при этом к каждому участку должен вести отдельный проход. Должны быть соблюдены минимальные размеры (для каждого региона свои). Необходимо согласие всех собственников.
Для межевания земельного участка следует обратиться к кадастровому инженеру, которые установит новые границы и составит межевой план. В результате прежний участок будет снят с учета, а новые собственники получат свои наделы.
"Росреестр ставит на учет новые земли, на которые возникают права собственности. В итоге каждый собственник образованных земельных участков получает выписки из ЕГРН, которые подтверждают их права на земельные участки", - резюмировала адвокат.