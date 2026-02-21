Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе водитель сбил двух человек на мопеде - РИА Новости, 21.02.2026
23:01 21.02.2026
В Севастополе водитель сбил двух человек на мопеде
В Севастополе водитель сбил двух человек на мопеде - РИА Новости, 21.02.2026
В Севастополе водитель сбил двух человек на мопеде
Водитель легкового автомобиля Honda сбил двух молодых людей, находившихся у мопеда на обочине, в результате чего 14-летний подросток погиб, 18-летний юноша... РИА Новости, 21.02.2026
севастополь
2026
происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
В Севастополе водитель сбил двух человек на мопеде

В Севастополе водитель Honda насмерть сбил подростка на мопеде

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля Honda сбил двух молодых людей, находившихся у мопеда на обочине, в результате чего 14-летний подросток погиб, 18-летний юноша получил травмы, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По предварительной информации госавтоинспекции Севастополя, ДТП произошло в субботу около 18 часов на автодороге Ялта-Севастополь (Лабораторное шоссе).
"35-летний водитель Honda совершил выезд на обочину, где произвел наезд на стоящих у мопеда парней 14 и 18 лет. В результате аварии 14-летний подросток погиб до прибытия скорой медицинской помощи, а 18-летний молодой человек получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.
В ходе проверки состояние опьянения у водителя не установлено, проводится расследование.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
После ДТП с участием скорой в Тверской области завели уголовное дело
Вчера, 19:18
 
ПроисшествияСевастополь
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
