В Севастополе водитель сбил двух человек на мопеде

Водитель легкового автомобиля Honda сбил двух молодых людей, находившихся у мопеда на обочине, в результате чего 14-летний подросток погиб, 18-летний юноша... РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля Honda сбил двух молодых людей, находившихся у мопеда на обочине, в результате чего 14-летний подросток погиб, 18-летний юноша получил травмы, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По предварительной информации госавтоинспекции Севастополя
, ДТП произошло в субботу около 18 часов на автодороге Ялта-Севастополь (Лабораторное шоссе).
"35-летний водитель Honda совершил выезд на обочину, где произвел наезд на стоящих у мопеда парней 14 и 18 лет. В результате аварии 14-летний подросток погиб до прибытия скорой медицинской помощи, а 18-летний молодой человек получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.
В ходе проверки состояние опьянения у водителя не установлено, проводится расследование.