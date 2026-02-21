В Севастополе водитель сбил двух человек на мопеде

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. Водитель легкового автомобиля Honda сбил двух молодых людей, находившихся у мопеда на обочине, в результате чего 14-летний подросток погиб, 18-летний юноша получил травмы, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"35-летний водитель Honda совершил выезд на обочину, где произвел наезд на стоящих у мопеда парней 14 и 18 лет. В результате аварии 14-летний подросток погиб до прибытия скорой медицинской помощи, а 18-летний молодой человек получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.