"Челси" в добавленное время упустил победу над "Бернли" в чемпионате Англии
Футбол
 
20:19 21.02.2026
"Челси" в добавленное время упустил победу над "Бернли" в чемпионате Англии
"Челси" в добавленное время упустил победу над "Бернли" в чемпионате Англии
Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Бёрнли" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
"Челси" в добавленное время упустил победу над "Бернли" в чемпионате Англии

"Челси" сыграл вничью с "Бернли" в домашнем матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Бёрнли" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:1. В составе "Челси" мяч забил Жоао Педро (4-я минута). У гостей отличился Зиан Флемминг (90+3).
21 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Завершен
Челси
1 : 1
Бернли
04‎'‎ • Жуан Педру
(Педру Нету)
90‎'‎ • Зиан Флемминг
(Джеймс Уорд-Проуз)
На 72-й минуте главный арбитр Льюис Смит удалил с поля за вторую желтую карточку защитника столичного клуба Уэсли Фофана.
"Челси", набрав 45 очков, располагается на четвертом месте в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лондонцы не проигрывают в чемпионате страны на протяжении шести матчей (четыре победы и две ничьи). "Бёрнли" с 19 очками находится в зоне вылета в Чемпионшип, занимая предпоследнюю, 19-ю строчку.
В следующем туре "Челси" сыграет с лондонским "Арсеналом" в гостях 1 марта. "Бёрнли" 28 февраля примет "Брентфорд".
Результаты других матчей:
Футболист сборной Англии продлил контракт с "Арсеналом"
19 февраля, 18:39
19 февраля, 18:39
 
Футбол Уэсли Фофана АПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу) Спорт Челси Бернли Брентфорд
 
