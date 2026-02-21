https://ria.ru/20260221/chelsi-2076015215.html
"Челси" в добавленное время упустил победу над "Бернли" в чемпионате Англии
"Челси" в добавленное время упустил победу над "Бернли" в чемпионате Англии
Лондонский "Челси" сыграл вничью с "Бёрнли" в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 21.02.2026
"Челси" сыграл вничью с "Бернли" в домашнем матче чемпионата Англии по футболу