"Спасти его": в Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новое заявление главы евродипломатии Каи Каллас о списке требований к России пропитано отчаянием Владимира Зеленского, заявил в эфире своего YouTube-канала военный аналитик Александр Меркурис.
"Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние", — пояснил он.
"Очевидно, что украинцы были потрясены этим, особенно учитывая то, что им нужно быть очень сговорчивыми, в том числе и по вопросу вывода войск из Донбасса", — сказал Меркурис.
Глава евродипломатии уже заявляла, что в рамках переговоров по Украине она хотела бы подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта, сказав, что пока Москва не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
