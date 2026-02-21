Рейтинг@Mail.ru
"Спасти его": в Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:11 21.02.2026 (обновлено: 12:55 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/britaniya-2075920048.html
"Спасти его": в Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России
"Спасти его": в Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России - РИА Новости, 21.02.2026
"Спасти его": в Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России
Новое заявление главы евродипломатии Каи Каллас о списке требований к России пропитано отчаянием Владимира Зеленского, заявил в эфире своего YouTube-канала... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T06:11:00+03:00
2026-02-21T12:55:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
кайя каллас
владимир зеленский
александр меркурис
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074634283_170:416:3072:2048_1920x0_80_0_0_663947808ce95506cf535fa0cc72b19e.jpg
https://ria.ru/20260220/kallas-2075792558.html
https://ria.ru/20260220/gosduma-2075653844.html
https://ria.ru/20260219/kallas-2075618421.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074634283_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_079b522ab0d6bd70a8b9a3f5f9190050.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, кайя каллас, владимир зеленский, александр меркурис, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Москва, Кайя Каллас, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Евросоюз
"Спасти его": в Британии рассказали, что Каллас хочет получить от России

Меркурис: требования Каллас к России пропитаны отчаянием Зеленского

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новое заявление главы евродипломатии Каи Каллас о списке требований к России пропитано отчаянием Владимира Зеленского, заявил в эфире своего YouTube-канала военный аналитик Александр Меркурис.
"Судя по реакции Зеленского, его яростным интервью, его нецензурной лексике, совершенно ясно, что Каллас пытается спасти его, вновь напомнив эти бредовые требования. В этом звучит отчаяние", — пояснил он.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Европа хочет видеть уступки со стороны России, заявила Каллас
20 февраля, 15:38
По словам эксперта, Каллас не отдает себе отчет в том, что положение дел на фронте склоняется не в пользу Украины и требовать что-то у Москвы просто глупо.
"Очевидно, что украинцы были потрясены этим, особенно учитывая то, что им нужно быть очень сговорчивыми, в том числе и по вопросу вывода войск из Донбасса", — сказал Меркурис.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас распространила среди стран ЕС некое письмо с требованиями к России, где, в частности, содержится требование о сокращении ВС России по мирному соглашению по Украине.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Депутат Госдумы назвал "воем на луну" список требований Каллас к России
20 февраля, 06:25
Глава евродипломатии уже заявляла, что в рамках переговоров по Украине она хотела бы подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России в вопросе урегулирования на Украине.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение Каллас создать список требований ЕС к России для урегулирования украинского конфликта, сказав, что пока Москва не будет рассказывать, что сделает с этим списком.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В ЕС скептически относятся к требованиям Каллас к России, пишут СМИ
19 февраля, 21:46
 
В миреРоссияУкраинаМоскваКайя КалласВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала