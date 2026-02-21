Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия приостановила исследования с блокаторами полового созревания - РИА Новости, 21.02.2026
05:38 21.02.2026
СМИ: Британия приостановила исследования с блокаторами полового созревания
Подготовка эксперимента с блокаторами полового созревания приостановлена в Великобритании после того, как представители здравоохранения выразили обеспокоенность
в мире
великобритания
лондон
карл iii
великобритания
лондон
в мире, великобритания, лондон, карл iii
В мире, Великобритания, Лондон, Карл III
СМИ: Британия приостановила исследования с блокаторами полового созревания

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Подготовка эксперимента с блокаторами полового созревания приостановлена в Великобритании после того, как представители здравоохранения выразили обеспокоенность по поводу "долгосрочного биологического вреда" для детей, сообщает газета Times со ссылкой на минздрав страны и письмо Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).
По данным издания, испытания блокаторов, которыми занимается королевский колледж Лондона, должны были пройти до 250 детей-добровольцев возрастом от 10 лет. В ходе эксперимента детям должны были вводить препарат в течение двух лет, наблюдая до достижения участниками раннего взросления за тем, как будет развиваться их мозг, качество жизни, физическое и психическое здоровье в сравнении с теми, кто не получал препарат. Как подчеркивает газета, эксперимент должен был стать "крупнейшим испытанием блокаторов полового созревания".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Володин предупредил о последствиях решения Европы в отношении смены пола
16 февраля, 09:20
"Подготовка к испытанию приостановлена... Оно будет разрешено к проведению только в том случае, если экспертные научные и клинические данные и рекомендации подтвердят его безопасность и необходимость", - приводит газета заявление министерства здравоохранения и социального обеспечения Великобритании.
Отмечается, что Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения обратилось к королю Великобритании Карлу III, выразив опасения и настаивая на том, чтобы возраст испытуемых составлял минимум 14 лет.
Кроме того, в письме MHRA заявляет, что с высокой долей вероятности препарат приведет к потере фертильности и необратимому повреждению костей у испытуемых.
В марте 2024 года Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании сообщила, что клиники страны перестанут использовать блокаторы полового созревания для лечения гендерной дисфории у детей и молодых людей. По данным службы, такие блокаторы не дают развиваться рецепторам полового созревания, тем самым препятствуя спонтанному высвобождению из гипофиза двух гормонов: фолликулостимулирующего и лютеинизирующего. Блокирование такими препаратами задерживает процесс полового созревания и в частности - развитие вторичных половых признаков.
В декабре 2024 года минздрав страны заявил, что власти окончательно запретят продажу и предоставление блокаторов полового созревания для лечения гендерной дисфории лицам, не достигшим 18 лет.
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Киргизии хотят законодательно запретить смену пола
2 февраля, 10:33
 
