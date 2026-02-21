Рейтинг@Mail.ru
В Британии предложили подать иск против Трампа на 134 миллиарда долларов
23:41 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/britanija-2076028810.html
В Британии предложили подать иск против Трампа на 134 миллиарда долларов
В Британии предложили подать иск против Трампа на 134 миллиарда долларов
в мире, сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер
В Британии предложили подать иск против Трампа на 134 миллиарда долларов

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Великобритании, член палаты общин Эд Дейви предложил подать иск против президента США Дональда Трамп на более чем 134 миллиарда долларов за ущерб, причиненный британской экономике.
"Трамп любит подавать иски... поэтому премьер-министру (Великобритании Киру Стармеру - ред.) стоит последовать его примеру. Стармеру стоит подать иск против президента за незаконный ущерб, нанесенный британской экономике. Не переживай, Дональд, мы ограничимся 100 миллиардами фунтов (более 134 миллиардов долларов - ред.), это же так работает?" - написал Дейви в соцсети X.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а в субботу сообщил о повышении с 10% до 15% введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда.
Трамп заявил о повышении глобальных пошлин
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер
 
 
