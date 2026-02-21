В Британии предложили подать иск против Трампа на 134 миллиарда долларов

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лидер Либерально-демократической партии Великобритании, член палаты общин Эд Дейви предложил подать иск против президента США Дональда Трамп на более чем 134 миллиарда долларов за ущерб, причиненный британской экономике.