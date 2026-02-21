В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Последняя вышедшая книга американского писателя Дэна Брауна Secret of secrets пока не может быть издана в России, а переговоры о продлении контракта в отношении других его произведений сейчас тоже не ведутся, сообщила РИА Новости генеральный директор издательства "АСТ" Татьяна Горская.