В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России - РИА Новости, 21.02.2026
Культура
 
09:40 21.02.2026
В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России
В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России
Последняя вышедшая книга американского писателя Дэна Брауна Secret of secrets пока не может быть издана в России, а переговоры о продлении контракта в отношении РИА Новости, 21.02.2026
В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Последняя вышедшая книга американского писателя Дэна Брауна Secret of secrets пока не может быть издана в России, а переговоры о продлении контракта в отношении других его произведений сейчас тоже не ведутся, сообщила РИА Новости генеральный директор издательства "АСТ" Татьяна Горская.
Браун в сентябре 2025 года выпустил роман Secret of secrets, ставший шестым в серии книг про Роберта Лэнгдона.
"Шансов на то, что книга Дэна Брауна Secret of secrets будет издана в России, на данный момент нет. Однако мы рассчитываем на изменение ситуации, готовим перевод новинки — в надежде, что это когда-нибудь произойдет", - рассказала Горская.
Кроме того, судьба уже вышедших в России произведений Брауна после завершения срока действующего договора пока не определена.
"Сегодня переговоры о продлении контракта не ведутся", - сообщила Горская.
Дэн Браун - американский писатель, автор бестселлеров "Ангелы и демоны", "Код да Винчи", "Утраченный символ", "Инферно" и "Происхождение", составляющих серию приключенческих романов, в которых главным героем выступает профессор истории искусств и религиозной символогии в Гарварде Роберт Лэнгдон. Три романа экранизированы, главную роль в них сыграл Том Хэнкс.
Культура
 
 
