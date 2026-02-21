https://ria.ru/20260221/braun-2075936508.html
В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России
В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России - РИА Новости, 21.02.2026
В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России
Последняя вышедшая книга американского писателя Дэна Брауна Secret of secrets пока не может быть издана в России, а переговоры о продлении контракта в отношении РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T09:40:00+03:00
2026-02-21T09:40:00+03:00
2026-02-21T09:40:00+03:00
культура
россия
дэн браун
том хэнкс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583359262_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f094fa7fc901ef996bdd427d5e20336d.jpg
https://ria.ru/20260220/moskva-2075871358.html
https://ria.ru/20260220/kniga-2075794916.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583359262_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_8dd4b1c0f196b51c4940c24bd4c63616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дэн браун, том хэнкс
Культура, Россия, Дэн Браун, Том Хэнкс
В АСТ оценили шансы выхода последней книги Дэна Брауна в России
АСТ: Книга Дэна Брауна "Secret of secrets" пока не может быть издана в России
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Последняя вышедшая книга американского писателя Дэна Брауна Secret of secrets пока не может быть издана в России, а переговоры о продлении контракта в отношении других его произведений сейчас тоже не ведутся, сообщила РИА Новости генеральный директор издательства "АСТ" Татьяна Горская.
Браун
в сентябре 2025 года выпустил роман Secret of secrets, ставший шестым в серии книг про Роберта Лэнгдона.
"Шансов на то, что книга Дэна Брауна Secret of secrets будет издана в России
, на данный момент нет. Однако мы рассчитываем на изменение ситуации, готовим перевод новинки — в надежде, что это когда-нибудь произойдет", - рассказала Горская.
Кроме того, судьба уже вышедших в России произведений Брауна после завершения срока действующего договора пока не определена.
"Сегодня переговоры о продлении контракта не ведутся", - сообщила Горская.
Дэн Браун - американский писатель, автор бестселлеров "Ангелы и демоны", "Код да Винчи", "Утраченный символ", "Инферно" и "Происхождение", составляющих серию приключенческих романов, в которых главным героем выступает профессор истории искусств и религиозной символогии в Гарварде Роберт Лэнгдон. Три романа экранизированы, главную роль в них сыграл Том Хэнкс
.