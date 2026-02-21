Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области отменили режим упреждающего реагирования
15:23 21.02.2026
В Свердловской области отменили режим упреждающего реагирования
Режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотников в Свердловской области снят, сообщает департамент информационной политики региона. РИА Новости, 21.02.2026
безопасность, свердловская область
Безопасность, Свердловская область
© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотников в Свердловской области снят, сообщает департамент информационной политики региона.
"В Свердловской области снят упреждающий режим реагирования на возможную атаку БПЛА", - говорится в сообщении.
Режим реагирования на возможную атаку БПЛА продлился в регионе 1 час 29 минут - с 15.35 до 17.04 по местному времени (13.35 - 15.04 мск).
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность
Вчера, 15:02
 
БезопасностьСвердловская область
 
 
