В Свердловской области отменили режим упреждающего реагирования
В Свердловской области отменили режим упреждающего реагирования - РИА Новости, 21.02.2026
В Свердловской области отменили режим упреждающего реагирования
Режим упреждающего реагирования на возможную атаку беспилотников в Свердловской области снят, сообщает департамент информационной политики региона. РИА Новости, 21.02.2026
безопасность
свердловская область
свердловская область
Новости
Безопасность, Свердловская область
