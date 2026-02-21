https://ria.ru/20260221/bpla-2075963289.html
В Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу БПЛА
В Свердловской области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу БПЛА
Упреждающий режим реагирования на угрозу атаки беспилотников введен в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона. РИА Новости, 21.02.2026
На всей территории Свердловской области вели режим реагирования на угрозу БПЛА