БПЛА ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии
БПЛА ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии
Беспилотники ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии, есть повреждения и пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 21.02.2026
БПЛА ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии
