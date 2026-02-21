Рейтинг@Mail.ru
БПЛА ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:13 21.02.2026 (обновлено: 01:24 21.02.2026)
БПЛА ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии
БПЛА ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии
Беспилотники ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии, есть повреждения и пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T01:13:00+03:00
2026-02-21T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
александр бречалов
вооруженные силы украины
БПЛА ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии

БПЛА ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии, есть пострадавшие

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии, есть повреждения и пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов.
"Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие", — написал Бречалов.
На месте работают все оперативные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
