В Крыму испекли рекордный царь-блин
21.02.2026
В Крыму испекли рекордный царь-блин
"Царь-блин" рекордных размеров испекли в Бахчисарайском парке миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
2026-02-21T15:13:00+03:00
2026-02-21T15:13:00+03:00
2026-02-21T15:22:00+03:00
бахчисарай (крым)
масленица
республика крым
блины
бахчисарай (крым)
республика крым
Новости
ru-RU
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. "Царь-блин" рекордных размеров испекли в Бахчисарайском парке миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
«
"Царь-блин" рекордных размеров - 3,5 метра в диаметре - на Масленицу впервые испекли в крымском Бахчисарае
. Его собрали из более чем 700 стандартных блинов. Приготовить такое изделие в одиночку невозможно, поэтому над блином трудилась целая команда поваров", - сказал Жиленко.
По его словам, посетители парка могли сфотографироваться и попробовать "царь-блин".
"На его изготовление ушло мешок муки, 30 литров молока и ведро сахарной пудры", - подчеркнул Жиленко.