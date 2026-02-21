Рейтинг@Mail.ru
В Крыму испекли рекордный царь-блин
15:13 21.02.2026
В Крыму испекли рекордный царь-блин
В Крыму испекли рекордный царь-блин
"Царь-блин" рекордных размеров испекли в Бахчисарайском парке миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 21.02.2026
В Крыму испекли рекордный царь-блин

РИА Новости: в крымском Бахчисарае впервые испекли царь-блин рекордных размеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости. "Царь-блин" рекордных размеров испекли в Бахчисарайском парке миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"Царь-блин" рекордных размеров - 3,5 метра в диаметре - на Масленицу впервые испекли в крымском Бахчисарае. Его собрали из более чем 700 стандартных блинов. Приготовить такое изделие в одиночку невозможно, поэтому над блином трудилась целая команда поваров", - сказал Жиленко.
По его словам, посетители парка могли сфотографироваться и попробовать "царь-блин".
"На его изготовление ушло мешок муки, 30 литров молока и ведро сахарной пудры", - подчеркнул Жиленко.
Роспотребнадзор назвал безопасное количество блинов для организма
16 февраля, 13:05
 
