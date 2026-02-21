https://ria.ru/20260221/bessent-2075905385.html
Бессент заявил, что не был связан с фондом Сороса*
Бессент заявил, что не был связан с фондом Сороса* - РИА Новости, 21.02.2026
Бессент заявил, что не был связан с фондом Сороса*
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что его работа на миллиардера Джорджа Сороса была исключительно в сфере инвестиций и не была связана с его фондом Open...
2026-02-21T00:45:00+03:00
2026-02-21T00:45:00+03:00
2026-02-21T00:46:00+03:00
в мире
россия
джордж сорос
скотт бессент
министерство финансов сша
генеральная прокуратура рф
россия
Новости
ru-RU
в мире, россия, джордж сорос, скотт бессент, министерство финансов сша, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Джордж Сорос, Скотт Бессент, Министерство финансов США, Генеральная прокуратура РФ
Бессент заявил, что не был связан с фондом Сороса*
Бессент заявил, что он работал на Сороса в сфере инвестиций и не связан с фондом