00:45 21.02.2026 (обновлено: 00:46 21.02.2026)
Бессент заявил, что не был связан с фондом Сороса*
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что его работа на миллиардера Джорджа Сороса была исключительно в сфере инвестиций и не была связана с его фондом Open... РИА Новости, 21.02.2026
в мире
россия
джордж сорос
скотт бессент
министерство финансов сша
генеральная прокуратура рф
в мире, россия, джордж сорос, скотт бессент, министерство финансов сша, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Джордж Сорос, Скотт Бессент, Министерство финансов США, Генеральная прокуратура РФ
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что его работа на миллиардера Джорджа Сороса была исключительно в сфере инвестиций и не была связана с его фондом Open Society Foundations* ("Открытое общество"*, фонд признан нежелательной организацией в России).
"Моя работа у него была связана с инвестиционным направлением, а не с фондом, и эти направления держали очень строго отдельно друг от друга", - сказал Бессент в интервью каналу Fox News.
В России "Открытое общество"* и "Открытое общество - фонд содействия"* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
* Признан нежелательной организацией в России
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
СМИ: фонд Сороса* тратит миллиарды долларов на противодействие властям США
11 октября 2025, 19:53
 
