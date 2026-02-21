Рейтинг@Mail.ru
Над российскими регионами сбили 31 украинский беспилотник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 21.02.2026 (обновлено: 15:05 21.02.2026)
Над российскими регионами сбили 31 украинский беспилотник
Над российскими регионами сбили 31 украинский беспилотник - РИА Новости, 21.02.2026
Над российскими регионами сбили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за пять часов уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2026
Новости
Над российскими регионами сбили 31 украинский беспилотник

МО: ПВО за пять часов перехватила и уничтожила над регионами России 31дрон ВСУ

Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Силы ПВО за пять часов уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Двадцать первого февраля в период с 09.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Республики Татарстан, 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, четыре БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Ульяновской области, два БПЛА - над территорией Пензенской области, один БПЛА - над территорией Самарской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

