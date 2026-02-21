https://ria.ru/20260221/bespilotniki-2075971880.html
Над российскими регионами сбили 31 украинский беспилотник
Силы ПВО за пять часов уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
беспилотники
пво
безопасность
республика татарстан (татарстан)
россия
украина
республика татарстан (татарстан)
белгородская область
МО: ПВО за пять часов перехватила и уничтожила над регионами России 31дрон ВСУ