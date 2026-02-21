Над российскими регионами сбили 31 украинский беспилотник

«

"Двадцать первого февраля в период с 09.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Республики Татарстан, 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, четыре БПЛА - над территорией Курской области, два БПЛА - над территорией Ульяновской области, два БПЛА - над территорией Пензенской области, один БПЛА - над территорией Самарской области", - говорится в сообщении военного ведомства.