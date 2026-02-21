Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 21.02.2026
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
республика крым
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, краснодарский край, республика крым, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Республика Крым, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА – над территорией Республики Крым, девять БПЛА – над территорией Курской области, девять БПЛА – над территорией Ростовской области, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Самарской области, четыре БПЛА – над акваторией Азовского моря, три БПЛА – над территорией Саратовской области, один БПЛА – над территорией Волгоградской области и один БПЛА – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКраснодарский крайРеспублика КрымКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
