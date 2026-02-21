https://ria.ru/20260221/bespilotniki-2075922786.html
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников - РИА Новости, 21.02.2026
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 77 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T07:32:00+03:00
2026-02-21T07:32:00+03:00
2026-02-21T07:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
республика крым
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391640_0:216:2878:1834_1920x0_80_0_0_6e705da5ff5b359f1959cb77d43eb551.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
республика крым
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d1ba985a0f6f469fb55e00af2eb7a29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, краснодарский край, республика крым, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Республика Крым, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила 77 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 77 БПЛА ВСУ над регионами РФ