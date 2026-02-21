https://ria.ru/20260221/bespilotnik-2075975116.html
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.02.2026
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, грайворонский район
Гладков: в Грайворонском округе при атаке БПЛА на автомобиль ранен мирный житель