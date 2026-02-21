В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

«

"В районе села Почаево Грайворонского округа в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки, плеча и спины бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков на платформе Max.