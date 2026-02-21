Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 21.02.2026 (обновлено: 15:03 21.02.2026)
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина
Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.02.2026
В Белгородской области при атаке дрона на автомобиль пострадал мужчина

Гладков: в Грайворонском округе при атаке БПЛА на автомобиль ранен мирный житель

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"В районе села Почаево Грайворонского округа в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки, плеча и спины бойцы "БАРС-Белгород" доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи он будет переведён в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков на платформе Max.

Губернатор отметил, что транспортное средство повреждено.
