Фильм "Желтые письма" получил "Золотого медведя" Берлинале
23:04 21.02.2026
Фильм "Желтые письма" получил "Золотого медведя" Берлинале
Картина "Жёлтые письма" турецкого режиссёра Илкера Чатака удостоена главной награды Берлинале - "Золотого медведя" - за лучший фильм
© AP Photo / Axel SchmidtГлавная награда Берлинского кинофестиваля - статуэтка "Золотой медведь"
Главная награда Берлинского кинофестиваля - статуэтка Золотой медведь - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Axel Schmidt
БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Картина "Жёлтые письма" турецкого режиссёра Илкера Чатака удостоена главной награды Берлинале - "Золотого медведя" - за лучший фильм, сообщили организаторы кинофестиваля.
Семьдесят шестой Берлинский международный кинофестиваль проходит с 12 по 22 февраля 2026 года. Награда за лучший фильм основного конкурса присуждена драме, продюсером которой выступил Инго Флисс (Германия).
"Золотой медведь" за лучший фильм присуждается картине Yellow Letters ("Жёлтые письма") режиссёра Илкера Чатака, продюсера Инго Флисса. Поздравляем!" - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте фестиваля в Instagram*.
Картина рассказывает историю театральных артистов, чья жизнь меняется на фоне политического давления и профессиональных ограничений.
Берлинский международный кинофестиваль входит в число крупнейших мировых киносмотров наряду с Каннским и Венецианским фестивалями. "Золотой медведь" ежегодно вручается лучшему фильму конкурсной программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
