Фильм "Желтые письма" получил "Золотого медведя" Берлинале

БЕРЛИН, 21 фев - РИА Новости. Картина "Жёлтые письма" турецкого режиссёра Илкера Чатака удостоена главной награды Берлинале - "Золотого медведя" - за лучший фильм, сообщили организаторы кинофестиваля.

Семьдесят шестой Берлинский международный кинофестиваль проходит с 12 по 22 февраля 2026 года. Награда за лучший фильм основного конкурса присуждена драме, продюсером которой выступил Инго Флисс ( Германия ).

"Золотой медведь" за лучший фильм присуждается картине Yellow Letters ("Жёлтые письма") режиссёра Илкера Чатака, продюсера Инго Флисса. Поздравляем!" - говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте фестиваля в Instagram*.

Картина рассказывает историю театральных артистов, чья жизнь меняется на фоне политического давления и профессиональных ограничений.

Берлинский международный кинофестиваль входит в число крупнейших мировых киносмотров наряду с Каннским и Венецианским фестивалями. "Золотой медведь" ежегодно вручается лучшему фильму конкурсной программы.