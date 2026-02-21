Читать ria.ru в

В Белгородской области два человека пострадали от беспилотников

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали от беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Уточняется, что в районе села Головчино Грайворонского округа беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина и женщина получили осколочные ранения различных частей тела. Бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 Белгорода . Машина повреждена.

Губернатор добавил, что на окраине села Мелихово Корочанского округа от детонации беспилотника перебита линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение восстановлено.

"Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.