В Белгородской области два человека пострадали от беспилотников

2026-02-21T20:34:00+03:00
2026-02-21T20:34:00+03:00
2026-02-21T20:37:00+03:00
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали от беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ
продолжают наносить удары по нашему региону. Пострадали два мирных жителя", - написал Гладков
в своем канале на платформе Max
.
Уточняется, что в районе села Головчино Грайворонского округа беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина и женщина получили осколочные ранения различных частей тела. Бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 Белгорода
. Машина повреждена.
Губернатор добавил, что на окраине села Мелихово Корочанского округа от детонации беспилотника перебита линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение восстановлено.
"Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.
Губернатор также рассказал о других повреждениях, нанесенных дронами ВСУ.