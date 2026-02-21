Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека пострадали от беспилотников
20:34 21.02.2026 (обновлено: 20:37 21.02.2026)
В Белгородской области два человека пострадали от беспилотников
В Белгородской области два человека пострадали от беспилотников - РИА Новости, 21.02.2026
В Белгородской области два человека пострадали от беспилотников
Два мирных жителя пострадали от беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 21.02.2026
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области два человека пострадали от беспилотников

В Белгородской области два мирных жителя пострадали от беспилотников

Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали от беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по нашему региону. Пострадали два мирных жителя", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Уточняется, что в районе села Головчино Грайворонского округа беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина и женщина получили осколочные ранения различных частей тела. Бригада СМП транспортирует их в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена.
Губернатор добавил, что на окраине села Мелихово Корочанского округа от детонации беспилотника перебита линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение восстановлено.
"Информация о последствиях уточняется", - отметил Гладков.
Губернатор также рассказал о других повреждениях, нанесенных дронами ВСУ.
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
 
 
