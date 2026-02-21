Дочь Медведчука внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Дарью Медведчук - дочь экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, выяснило РИА Новости, изучив данные базы.