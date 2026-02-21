Рейтинг@Mail.ru
03:16 21.02.2026
Дочь Медведчука внесли в базу "Миротворца"
Дочь Медведчука внесли в базу "Миротворца"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Дарью Медведчук - дочь экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За
2026-02-21T03:16:00+03:00
2026-02-21T03:16:00+03:00
в мире, украина, донецкая народная республика, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Дочь Медведчука внесли в базу "Миротворца"

РИА Новости: дочь Медведчука Дарью внесли в базу "Миротворца"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу Дарью Медведчук - дочь экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, выяснило РИА Новости, изучив данные базы.
В базу она была внесена 20 февраля 2026 года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
