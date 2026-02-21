https://ria.ru/20260221/baykal-2075915859.html
СК установил личности всех утонувших в машине на Байкале
СК установил личности всех утонувших в машине на Байкале - РИА Новости, 21.02.2026
СК установил личности всех утонувших в машине на Байкале
Следователи установили личности всех утонувших в микроавтобусе на Байкале, сообщил РИА Новости представитель регионального главка СК. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T04:30:00+03:00
2026-02-21T04:30:00+03:00
2026-02-21T10:51:00+03:00
происшествия
россия
байкал
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
китай
Кадры с места, где машина ушла под лед Байкала
Прокуратура показала ушедшую под лед Байкала машину, в которой погибли 7 туристов из КНР и водитель
СК установил личности всех утонувших в машине на Байкале
СК установил личности всех восьми человек, утонувших в машине на Байкале