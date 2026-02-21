Рейтинг@Mail.ru
02:17 21.02.2026
Раскрыто, как банки изменят условия обслуживания карт уже в марте
Раскрыто, как банки изменят условия обслуживания карт уже в марте
Ближе к концу квартала банки, как правило, корректируют условия обслуживания карт, адаптируя их к текущему размеру ставок, ситуации в экономике и для... РИА Новости, 21.02.2026
алексей лоссан, экономика
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ближе к концу квартала банки, как правило, корректируют условия обслуживания карт, адаптируя их к текущему размеру ставок, ситуации в экономике и для собственной выгоды, рассказал агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Сравни Алексей Лоссан.
Он напомнил, что каждая дебетовая карта требует затрат на обслуживание, которые должны окупаться за счет использования средств клиентов. Если этого не происходит, банки меняют условия.
“Они либо уменьшают доходность по остаткам, либо вводят дополнительные требования к клиентской активности, чтобы продукт оставался финансово устойчивым”, — пояснил он.
Параллельно усиливается тренд на разграничение функций карт и банковских счетов/ вкладов. Первые используются для трат, вторые для накоплений. Это удобнее для финансовой организации, ведь деньги с карты могут быть сняты в любой момент. В целом банковские продукты становятся более специализированными и точными, заключил Лоссан.
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Раскрыта опасность популярного способа уничтожения банковской карты
20 февраля, 02:17
 
