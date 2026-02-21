https://ria.ru/20260221/bali-2075990418.html
На Бали умерла российская туристка
На Бали умерла российская туристка - РИА Новости, 21.02.2026
На Бали умерла российская туристка
Российская туристка 15 февраля потеряла сознание у бассейна на курортном комплексе Ayana Resort Bali на Бали, сообщил индонезийский портал Detik. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T16:42:00+03:00
2026-02-21T16:42:00+03:00
2026-02-21T17:19:00+03:00
бали
индонезия
россия
происшествия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71761/90/717619012_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4a4816fb491096dec96882a85ab09769.jpg
https://ria.ru/20260203/myanma-2071892541.html
бали
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71761/90/717619012_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_59264fdf0ae210bda0e061a90d1026e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бали, индонезия, россия, происшествия, в мире
Бали, Индонезия, Россия, Происшествия, В мире
На Бали умерла российская туристка
Туристка из России умерла на Бали из-за сердечной недостаточности
ДЖАКАРТА, 21 фев — РИА Новости.
Российская туристка 15 февраля потеряла сознание у бассейна на курортном комплексе Ayana Resort Bali на Бали, сообщил индонезийский портал Detik
.
«
"Врач констатировал смерть пострадавшей во время транспортировки в больницу", — рассказали порталу в полиции.
Медицинскую службу вызвали сотрудники отеля, врачи прибыли примерно через 20 минут. Перед этим турист из Южной Кореи
, находившийся поблизости, провел женщине сердечно-легочную реанимацию.
Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Тело погибшей кремировали 17 февраля по просьбе родственников.
Как уточняет Detik, в самом отеле она не останавливалась, а находилась в жилом комплексе Ayana Residence с доступом к территории курорта. Как заявило его руководство, не все сотрудники обладают навыками сердечно-легочной реанимации, подчеркнув, что медперсонал круглосуточно дежурит на территории комплекса.