16:42 21.02.2026 (обновлено: 17:19 21.02.2026)
На Бали умерла российская туристка
На Бали умерла российская туристка
Российская туристка 15 февраля потеряла сознание у бассейна на курортном комплексе Ayana Resort Bali на Бали, сообщил индонезийский портал Detik. РИА Новости, 21.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкНа острове Бали
На острове Бали - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
На острове Бали. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 21 фев — РИА Новости. Российская туристка 15 февраля потеряла сознание у бассейна на курортном комплексе Ayana Resort Bali на Бали, сообщил индонезийский портал Detik.
"Врач констатировал смерть пострадавшей во время транспортировки в больницу", — рассказали порталу в полиции.

Медицинскую службу вызвали сотрудники отеля, врачи прибыли примерно через 20 минут. Перед этим турист из Южной Кореи, находившийся поблизости, провел женщине сердечно-легочную реанимацию.
Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Тело погибшей кремировали 17 февраля по просьбе родственников.
Как уточняет Detik, в самом отеле она не останавливалась, а находилась в жилом комплексе Ayana Residence с доступом к территории курорта. Как заявило его руководство, не все сотрудники обладают навыками сердечно-легочной реанимации, подчеркнув, что медперсонал круглосуточно дежурит на территории комплекса.
Гражданка России, освобожденная из мошеннического колл-центра, расположенного на пограничной с Таиландом территории Мьянмы - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Мьянме россиянку освободили из мошеннического call-центра
3 февраля, 11:48
 
БалиИндонезияРоссияПроисшествияВ мире
 
 
