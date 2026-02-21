Рейтинг@Mail.ru
Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/bajkal-2076001469.html
Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок
Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок - РИА Новости, 21.02.2026
Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок
Среди туристов из КНР, погибших на Байкале в ушедшей под лед машине, было пять женщин, мужчина и девочка 12 лет, сообщили в субботу РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T18:20:00+03:00
2026-02-21T18:20:00+03:00
происшествия
китай
байкал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604403648_0:6:932:530_1920x0_80_0_0_539924f0d559a9ee5a28c588e8a912b7.jpg
https://ria.ru/20260221/baykal-2075915724.html
китай
байкал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604403648_0:0:792:594_1920x0_80_0_0_348bade1aa4dd315fd8d804e854e9240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, китай, байкал
Происшествия, Китай, Байкал
Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок

Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и 12-летняя девочка

© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ вытаскивают из воды грузовой автомобиль, который провалился под лед на озере Байкал
Сотрудники МЧС РФ вытаскивают из воды грузовой автомобиль, который провалился под лед на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / ГУ МЧС по Иркутской области
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ вытаскивают из воды грузовой автомобиль, который провалился под лед на озере Байкал
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Среди туристов из КНР, погибших на Байкале в ушедшей под лед машине, было пять женщин, мужчина и девочка 12 лет, сообщили в субботу РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ провалился под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа из восьми туристов из Китая. Один турист смог спастись. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В месте провала водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
"Среди погибших туристов - пять женщин, девочка 12 лет и мужчина. Спасшийся турист - мужчина, ему 31 год", - сообщил собеседник агентства.
По факту гибели восьми человек расследуется уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили
Вчера, 04:29
 
ПроисшествияКитайБайкал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала