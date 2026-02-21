Сотрудники МЧС РФ вытаскивают из воды грузовой автомобиль, который провалился под лед на озере Байкал

Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок

ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Среди туристов из КНР, погибших на Байкале в ушедшей под лед машине, было пять женщин, мужчина и девочка 12 лет, сообщили в субботу РИА Новости в правоохранительных органах региона.

В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ провалился под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа из восьми туристов из Китая . Один турист смог спастись. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В месте провала водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.

"Среди погибших туристов - пять женщин, девочка 12 лет и мужчина. Спасшийся турист - мужчина, ему 31 год", - сообщил собеседник агентства.