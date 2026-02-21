https://ria.ru/20260221/bajkal-2076001469.html
Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок
Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок
Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок
Среди туристов из КНР, погибших на Байкале в ушедшей под лед машине, было пять женщин, мужчина и девочка 12 лет, сообщили в субботу РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2026
Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и ребенок
Среди погибших на Байкале туристов было пять женщин, мужчина и 12-летняя девочка
ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Среди туристов из КНР, погибших на Байкале в ушедшей под лед машине, было пять женщин, мужчина и девочка 12 лет, сообщили в субботу РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале
УАЗ провалился под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа из восьми туристов из Китая
. Один турист смог спастись. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. В месте провала водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
"Среди погибших туристов - пять женщин, девочка 12 лет и мужчина. Спасшийся турист - мужчина, ему 31 год", - сообщил собеседник агентства.
По факту гибели восьми человек расследуется уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.