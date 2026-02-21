Рейтинг@Mail.ru
Внедорожник наполовину провалился под лед Байкала
10:48 21.02.2026 (обновлено: 10:59 21.02.2026)
Внедорожник наполовину провалился под лед Байкала
Внедорожник наполовину провалился под лед Байкала
Внедорожник наполовину провалился под лед Байкала

© МВД РоссииВнедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области. Кадр видео
МОСКВА/ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области, женщина-водитель и ее ребенок спасены, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Накануне в вечернее время полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, находясь примерно в 5 километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада обнаружили наполовину провалившийся под лед внедорожник", - сообщила Волк в своем Telegram-канале.
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ Буханка с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших
Вчера, 08:13
Она отметила, что полицейские обнаружили за рулем авто женщину, а на пассажирском сидении - ее ребенка подросткового возраста, самостоятельно те выбраться не могли.
Волк рассказала, что спасательная операция началась незамедлительно - попавшие в беду были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке, а машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед, затем транспортировав и на берег.
"Выезд транспортных средств на лед вне открытых ледовых переправ категорически запрещен. Такие безрассудные действия могут повлечь трагические последствия", - напомнила официальный представитель МВД РФ.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале под лед ушел автомобиль УАЗ. По данным СК, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая, спастись удалось одному туристу. Личности всех участников происшествия установлены. С помощью подводной камеры в воде при обследовании места происшествия были обнаружены тела 7 человек.
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Выжившего во время трагедии с туристами на льду Байкала допросили
Вчера, 04:29
 
