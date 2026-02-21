Внедорожник наполовину провалился под лед Байкала

Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области. Кадр видео

МОСКВА/ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области, женщина-водитель и ее ребенок спасены, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Накануне в вечернее время полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России , находясь примерно в 5 километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада обнаружили наполовину провалившийся под лед внедорожник", - сообщила Волк в своем Telegram-канале

Она отметила, что полицейские обнаружили за рулем авто женщину, а на пассажирском сидении - ее ребенка подросткового возраста, самостоятельно те выбраться не могли.

Волк рассказала, что спасательная операция началась незамедлительно - попавшие в беду были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке, а машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед, затем транспортировав и на берег.

"Выезд транспортных средств на лед вне открытых ледовых переправ категорически запрещен. Такие безрассудные действия могут повлечь трагические последствия", - напомнила официальный представитель МВД РФ.