Внедорожник наполовину провалился под лед Байкала

Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области, женщина-водитель и ее ребенок спасены, сообщила официальный представитель МВД РФ... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T10:48:00+03:00
2026-02-21T10:48:00+03:00
2026-02-21T10:59:00+03:00
2026
МОСКВА/ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Внедорожник наполовину провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области, женщина-водитель и ее ребенок спасены, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Накануне в вечернее время полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России
, находясь примерно в 5 километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада обнаружили наполовину провалившийся под лед внедорожник", - сообщила Волк
в своем Telegram-канале
.
Она отметила, что полицейские обнаружили за рулем авто женщину, а на пассажирском сидении - ее ребенка подросткового возраста, самостоятельно те выбраться не могли.
Волк рассказала, что спасательная операция началась незамедлительно - попавшие в беду были эвакуированы на борт судна на воздушной подушке, а машину при помощи буксировочного троса вытащили на лед, затем транспортировав и на берег.
"Выезд транспортных средств на лед вне открытых ледовых переправ категорически запрещен. Такие безрассудные действия могут повлечь трагические последствия", - напомнила официальный представитель МВД РФ.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале
под лед ушел автомобиль УАЗ
. По данным СК
, в машине были водитель и группа из 8 туристов из Китая
, спастись удалось одному туристу. Личности всех участников происшествия установлены. С помощью подводной камеры в воде при обследовании места происшествия были обнаружены тела 7 человек.