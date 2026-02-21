Рейтинг@Mail.ru
Перевозчик, поехавший с туристами на мыс Хобой, не был зарегистрирован - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 21.02.2026 (обновлено: 10:43 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/bajkal-2075940782.html
Перевозчик, поехавший с туристами на мыс Хобой, не был зарегистрирован
Перевозчик, поехавший с туристами на мыс Хобой, не был зарегистрирован - РИА Новости, 21.02.2026
Перевозчик, поехавший с туристами на мыс Хобой, не был зарегистрирован
Перевозчик, который повез китайских туристов по льду Байкала и провалился, не был легально зарегистрирован, сообщает Агентство по туризму Иркутской области. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T10:42:00+03:00
2026-02-21T10:43:00+03:00
происшествия
байкал
иркутская область
китай
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075825565_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7915b5c77b98f29418fd50c3b94490b8.jpg
https://ria.ru/20260221/mchs-2075926111.html
https://ria.ru/20260220/baykal-2075757638.html
байкал
иркутская область
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075825565_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4d2b062d7170e92fe0851131ccf9d38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, байкал, иркутская область, китай, следственный комитет россии (ск рф), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Байкал, Иркутская область, Китай, Следственный комитет России (СК РФ), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Перевозчик, поехавший с туристами на мыс Хобой, не был зарегистрирован

Перевозчик, поехавший с туристами из КНР по Байкалу, не был зарегистрирован

© Фото : ГУ МВД России по Иркутской областиНа месте происшествия на Байкале, где машина с туристами ушла под лед
На месте происшествия на Байкале, где машина с туристами ушла под лед - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : ГУ МВД России по Иркутской области
На месте происшествия на Байкале, где машина с туристами ушла под лед
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Перевозчик, который повез китайских туристов по льду Байкала и провалился, не был легально зарегистрирован, сообщает Агентство по туризму Иркутской области.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. По данным СК, в машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - 8 человек. Один турист спасся. Личности всех участников происшествия установлены. С помощью подводной камеры в воде при обследовании места происшествия были обнаружены тела 7 человек. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, среди погибших девочка 2013 года рождения.
На месте происшествия, где машина с туристами ушла под лед на Байкале - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших
Вчера, 08:19
"На Байкале случилась трагедия... Уже известно, что перевозчик не был легально зарегистрирован. И это, к сожалению, не первый случай в этом году", - говорится в сообщении.
Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте происшествия работаю спасатели. Они извлекают тела погибших из воды.
СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Автомобиль на переправе на остров Ольхон по льду озера Байкал - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Туристов на Байкале призвали пользоваться маршрутами, согласованными МЧС
20 февраля, 13:46
 
ПроисшествияБайкалИркутская областьКитайСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала