Перевозчик, поехавший с туристами на мыс Хобой, не был зарегистрирован

ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. Перевозчик, который повез китайских туристов по льду Байкала и провалился, не был легально зарегистрирован, сообщает Агентство по туризму Иркутской области.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. По данным СК, в машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - 8 человек. Один турист спасся. Личности всех участников происшествия установлены. С помощью подводной камеры в воде при обследовании места происшествия были обнаружены тела 7 человек. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, среди погибших девочка 2013 года рождения.
"На Байкале случилась трагедия... Уже известно, что перевозчик не был легально зарегистрирован. И это, к сожалению, не первый случай в этом году", - говорится в сообщении.
Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. На месте происшествия работаю спасатели. Они извлекают тела погибших из воды.
СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.