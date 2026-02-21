https://ria.ru/20260221/avtomobil-2075950347.html
В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в опору ЛЭП, есть погибшие
В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в опору ЛЭП, есть погибшие - РИА Новости, 21.02.2026
В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в опору ЛЭП, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в опору линии электропередачи в Ростове-на-Дону, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщил врио начальника... РИА Новости, 21.02.2026
В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в опору ЛЭП, есть погибшие
В Ростове-на-Дону легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП, три человека погибли