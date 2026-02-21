Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в опору ЛЭП, есть погибшие - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 21.02.2026 (обновлено: 12:05 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/avtomobil-2075950347.html
В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в опору ЛЭП, есть погибшие
В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в опору ЛЭП, есть погибшие - РИА Новости, 21.02.2026
В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в опору ЛЭП, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в опору линии электропередачи в Ростове-на-Дону, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщил врио начальника... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T11:58:00+03:00
2026-02-21T12:05:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
королев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
bmw ag
bmw 1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075950883_0:0:1223:688_1920x0_80_0_0_3dc073550d4011c6d1e32b24ebca054e.jpg
https://ria.ru/20260219/dtp-2075405661.html
ростов-на-дону
ростовская область
королев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075950883_92:0:1009:688_1920x0_80_0_0_1cc9a8a1511ebb30b3bbac0531be41c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, королев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), bmw ag, bmw 1
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Королев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), BMW AG, BMW 1
В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в опору ЛЭП, есть погибшие

В Ростове-на-Дону легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП, три человека погибли

© Госавтоинспекция ГУМВД России по Ростовской области Последствия ДТП в Ростове-на-Дону. Кадр видео
Последствия ДТП в Ростове-на-Дону. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Госавтоинспекция ГУМВД России по Ростовской области
Последствия ДТП в Ростове-на-Дону. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в опору линии электропередачи в Ростове-на-Дону, три человека погибли, еще двое пострадали, сообщил врио начальника Госавтоинспекции ГУМВД России по Ростовской области Сергей Сасин.
По его словам, авария произошла в субботу утром на пересечении улицы Королева и проспекта Космонавтов в Ростове-на-Дону.
"Предварительно, водитель BMW не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП три человека погибли, еще два участника получили травмы различной степени тяжести", - сказал он.
На кадрах видно, что автомобиль разломился на две части.
Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
ДТП на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Подмосковье на трассе М-4 "Дон" произошло массовое ДТП
19 февраля, 10:40
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьКоролевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)BMW AGBMW 1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала