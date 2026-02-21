Рейтинг@Mail.ru
Жесткую посадку вертолета Ми-8Т на Ямале классифицировали как аварию - РИА Новости, 21.02.2026
13:14 21.02.2026 (обновлено: 13:20 21.02.2026)
Жесткую посадку вертолета Ми-8Т на Ямале классифицировали как аварию
Жесткую посадку вертолета Ми-8Т на Ямале классифицировали как аварию
Жесткую посадку вертолета Ми-8Т на Ямале классифицировали как аварию

© Фото : Уральская транспортная прокуратураПоследствия жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал"
Последствия жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании Ямал - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Уральская транспортная прокуратура
Последствия жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал"
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8Т в Ямало-Ненецком автономном округе как аварию, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили в ведомстве.
Ранее в субботу в авиационной компании "Ямал" сообщили РИА Новости, что утром при вылете из Панаевска в Яр-Сале вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы, за людьми вылетел резервный борт.
"Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Тюменского МТУ (межрегионального территориального управления - ред.) Росавиации", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Росавиации, основная цель расследования - выяснение причин аварии и принятие мер по предотвращению таких происшествий в будущем.
