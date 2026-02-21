Жесткую посадку вертолета Ми-8Т на Ямале классифицировали как аварию

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8Т в Ямало-Ненецком автономном округе как аварию, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили в ведомстве.

Ранее в субботу в авиационной компании "Ямал" сообщили РИА Новости, что утром при вылете из Панаевска в Яр-Сале вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы, за людьми вылетел резервный борт.

"Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Тюменского МТУ (межрегионального территориального управления - ред.) Росавиации", - говорится в сообщении ведомства.