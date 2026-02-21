https://ria.ru/20260221/avariya-2075959453.html
Жесткую посадку вертолета Ми-8Т на Ямале классифицировали как аварию
Жесткую посадку вертолета Ми-8Т на Ямале классифицировали как аварию - РИА Новости, 21.02.2026
Жесткую посадку вертолета Ми-8Т на Ямале классифицировали как аварию
Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8Т в Ямало-Ненецком автономном округе как аварию, ее расследованием займется Межгосударственный... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T13:14:00+03:00
2026-02-21T13:14:00+03:00
2026-02-21T13:20:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ямал
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075947617_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_541dd74dac7b49f2a433809d9e90d036.jpg
https://ria.ru/20260221/baykal-2075915724.html
https://ria.ru/20260221/priamurje-2075938165.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075947617_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3b9a9dce1a3982818c2c311cff079fd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ямал, происшествия
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Ямал, Происшествия
Жесткую посадку вертолета Ми-8Т на Ямале классифицировали как аварию
Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8Т на Ямале как аварию
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Росавиация классифицировала жесткую посадку вертолета Ми-8Т в Ямало-Ненецком автономном округе как аварию, ее расследованием займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), сообщили в ведомстве.
Ранее в субботу в авиационной компании "Ямал" сообщили РИА Новости, что утром при вылете из Панаевска в Яр-Сале вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы, за людьми вылетел резервный борт.
"Росавиация классифицировала произошедшее событие как аварию. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Тюменского МТУ (межрегионального территориального управления - ред.) Росавиации", - говорится в сообщении
ведомства.
Как уточнили в Росавиации, основная цель расследования - выяснение причин аварии и принятие мер по предотвращению таких происшествий в будущем.