Дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, ранены мужчина и ребенок
Два мирных жителя, в том числе ребенок, ранены в районе хутора Красиво в Белгородской области, где дрон ВСУ атаковал автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T22:46:00+03:00
2026-02-21T22:46:00+03:00
2026-02-21T22:48:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
белгород
2026
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_7a7f8193edcc0e8dc070566c7aeddcab.jpg
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгород
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород
В Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадали мужчина и ребенок