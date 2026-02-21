Рейтинг@Mail.ru
13:26 21.02.2026 (обновлено: 13:34 21.02.2026)
В Татарстане отразили массированную атаку БПЛА
Массированная атака вражеских БПЛА и иных средств на Татарстан отражена, производственные процессы не остановлены, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба РИА Новости, 21.02.2026
происшествия, россия, казань, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Казань, Нижнекамск, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Массированная атака вражеских БПЛА и иных средств на Татарстан отражена, производственные процессы не остановлены, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Сегодня, 21 февраля на Республику Татарстан была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами. В результате слаженной работы всех служб удалось отразить атаку. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях безопасности все уличные мероприятия, подразумевающие скопление людей, в Казани на сегодня отменены. Жителей просят относиться с пониманием и соблюдать меры безопасности.
По сообщению МЧС РФ, в Татарстане с 22.48 мск пятницы действует режим беспилотной опасности. В 8.52 мск субботу была объявлена угроза атаки БПЛА на Нижнекамск и Елабугу, в 9.34 мск - на Казань, с 10.13 мск аналогичная угроза действует для Альметьевска. Жителей призвали принять меры безопасности. Для международных аэропортов Казани и Нижнекамска ("Бегишево") действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Казани из-за угрозы атаки БПЛА отменили Масленичные гуляния
