В Татарстане отразили массированную атаку БПЛА

КАЗАНЬ, 21 фев – РИА Новости. Массированная атака вражеских БПЛА и иных средств на Татарстан отражена, производственные процессы не остановлены, жертв и разрушений нет, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Сегодня, 21 февраля на Республику Татарстан была предпринята массированная атака вражескими БПЛА и иными средствами. В результате слаженной работы всех служб удалось отразить атаку. Производственные процессы не остановлены. Жертв и разрушений нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях безопасности все уличные мероприятия, подразумевающие скопление людей, в Казани на сегодня отменены. Жителей просят относиться с пониманием и соблюдать меры безопасности.
По сообщению МЧС РФ, в Татарстане с 22.48 мск пятницы действует режим беспилотной опасности. В 8.52 мск субботу была объявлена угроза атаки БПЛА на Нижнекамск и Елабугу, в 9.34 мск - на Казань, с 10.13 мск аналогичная угроза действует для Альметьевска. Жителей призвали принять меры безопасности. Для международных аэропортов Казани и Нижнекамска ("Бегишево") действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.