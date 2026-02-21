https://ria.ru/20260221/ataka-2075922661.html
При атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек
При атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек - РИА Новости, 21.02.2026
При атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Удмуртию, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T07:31:00+03:00
2026-02-21T07:31:00+03:00
2026-02-21T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вооруженные силы украины, удмуртская республика (удмуртия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Удмуртская Республика (Удмуртия)
При атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек
При атаке БПЛА ВСУ в Удмуртии пострадали 11 человек
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Удмуртию, сообщил региональный Минздрав.
"С травмами различной степени тяжести госпитализировали троих — двух пациентов в состоянии средней степени тяжести, одного — в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под наблюдением врачей", — говорится в заявлении.
Еще восемь человек отпустили под амбулаторное наблюдение, уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.
В ответ на атаки ВСУ
на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.