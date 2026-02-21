Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 21.02.2026 (обновлено: 08:25 21.02.2026)
При атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек
При атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек - РИА Новости, 21.02.2026
При атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Удмуртию, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 21.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия, вооруженные силы украины, удмуртская республика (удмуртия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Удмуртская Республика (Удмуртия)
При атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек

При атаке БПЛА ВСУ в Удмуртии пострадали 11 человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Удмуртию, сообщил региональный Минздрав.
"С травмами различной степени тяжести госпитализировали троих — двух пациентов в состоянии средней степени тяжести, одного — в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под наблюдением врачей", — говорится в заявлении.
Еще восемь человек отпустили под амбулаторное наблюдение, уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Происшествия
Вооруженные силы Украины
Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
