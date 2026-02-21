При атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при ночной атаке дронов ВСУ на Удмуртию, сообщил региональный Минздрав.

"С травмами различной степени тяжести госпитализировали троих — двух пациентов в состоянии средней степени тяжести, одного — в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под наблюдением врачей", — говорится в заявлении.