ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 21.02.2026
ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Воздушную атаку отразили в Каменске-Шахтинском и еще пяти районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил глава... РИА Новости, 21.02.2026
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в пяти районах Ростовской области