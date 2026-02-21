https://ria.ru/20260221/ataka-2075920230.html
ВСУ атаковали две промплощадки в Самарской области
ВСУ атаковали две промплощадки в Самарской области - РИА Новости, 21.02.2026
ВСУ атаковали две промплощадки в Самарской области
ВСУ атаковали две промышленные площадки на территории Самарской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T06:19:00+03:00
2026-02-21T06:19:00+03:00
2026-02-21T06:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
самарская область
вячеслав федорищев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
https://ria.ru/20260221/bpla-2075907129.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, вячеслав федорищев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали две промплощадки в Самарской области
ВСУ атаковали две промплощадки на территории Самарской области