ВСУ дважды атаковали Белгородскую область ракетами
ВСУ дважды атаковали Белгородскую область ракетами - РИА Новости, 21.02.2026
ВСУ дважды атаковали Белгородскую область ракетами
Ракеты ВСУ дважды атаковали Белгород, Белгородский и Шебекинский округи Белгородской области, также удар был нанесен по критической инфрастуктуре региона,... РИА Новости, 21.02.2026
Ракеты ВСУ дважды атаковали Белгород и два округа Белгородской области