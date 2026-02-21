Рейтинг@Mail.ru
Жителя Москвы, жарившего шашлык на балконе, отправили в СИЗО - РИА Новости, 21.02.2026
16:54 21.02.2026
Жителя Москвы, жарившего шашлык на балконе, отправили в СИЗО
Жителя Москвы, жарившего шашлык на балконе, отправили в СИЗО
Нагатинский районный суд Москвы отправил на 13 суток в изолятор местного жителя, который ругался матом в подъезде и жарил шашлык на балконе, следует из... РИА Новости, 21.02.2026
Жителя Москвы, жарившего шашлык на балконе, отправили в СИЗО

РИА Новости: москвич получил 13 суток ареста за шашлык на балконе и мат

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нагатинский районный суд Москвы отправил на 13 суток в изолятор местного жителя, который ругался матом в подъезде и жарил шашлык на балконе, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, мужчина днем 1 февраля в подъезде многоквартирного дома нарушил общественный порядок, выражался нецензурной бранью, на замечания граждан не реагировал и "жарил шашлыки с внешней стороны оконной рамы квартиры". Мужчину, который уже привлекался к ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок, доставили в суд, где он признал вину и раскаялся.
«
"Суд постановил Кошеля Александра Александровича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), подвергнуть наказанию в виде административного ареста сроком на 13 суток", - говорится в документе.
Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Юрист рассказал, в каких случаях нельзя жарить шашлык на даче
16 мая 2025, 02:17
 
ПроисшествияРоссияАлександр АлександровичСнегопад в Москве
 
 
