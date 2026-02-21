Жителя Москвы, жарившего шашлык на балконе, отправили в СИЗО

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нагатинский районный суд Москвы отправил на 13 суток в изолятор местного жителя, который ругался матом в подъезде и жарил шашлык на балконе, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, мужчина днем 1 февраля в подъезде многоквартирного дома нарушил общественный порядок, выражался нецензурной бранью, на замечания граждан не реагировал и "жарил шашлыки с внешней стороны оконной рамы квартиры". Мужчину, который уже привлекался к ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок, доставили в суд, где он признал вину и раскаялся.