Жителя Москвы, жарившего шашлык на балконе, отправили в СИЗО
Жителя Москвы, жарившего шашлык на балконе, отправили в СИЗО - РИА Новости, 21.02.2026
Жителя Москвы, жарившего шашлык на балконе, отправили в СИЗО
Нагатинский районный суд Москвы отправил на 13 суток в изолятор местного жителя, который ругался матом в подъезде и жарил шашлык на балконе, следует из...
россия
Жителя Москвы, жарившего шашлык на балконе, отправили в СИЗО
РИА Новости: москвич получил 13 суток ареста за шашлык на балконе и мат
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Нагатинский районный суд Москвы отправил на 13 суток в изолятор местного жителя, который ругался матом в подъезде и жарил шашлык на балконе, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, мужчина днем 1 февраля в подъезде многоквартирного дома нарушил общественный порядок, выражался нецензурной бранью, на замечания граждан не реагировал и "жарил шашлыки с внешней стороны оконной рамы квартиры". Мужчину, который уже привлекался к ответственности за правонарушения, посягающие на общественный порядок, доставили в суд, где он признал вину и раскаялся.
"Суд постановил Кошеля Александра Александровича
признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ
(мелкое хулиганство), подвергнуть наказанию в виде административного ареста сроком на 13 суток", - говорится в документе.
Решение не обжаловалось и вступило в законную силу.