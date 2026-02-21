Рейтинг@Mail.ru
В Анапе нашли старые выбросы мазута - РИА Новости, 21.02.2026
17:48 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/anapa-2075999094.html
В Анапе нашли старые выбросы мазута
В Анапе нашли старые выбросы мазута - РИА Новости, 21.02.2026
В Анапе нашли старые выбросы мазута
Старые выбросы нефтепродуктов обнаружили на берегу в Анапе и в Темрюкском районе после сильного шторма, их убирают, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T17:48:00+03:00
2026-02-21T17:48:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
темрюкский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
анапа
краснодарский край
темрюкский район
РИА Новости
происшествия, анапа, краснодарский край, темрюкский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Темрюкский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Анапе нашли старые выбросы мазута

В Анапе и Темрюкском районе после шторма нашли старые выбросы мазута

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 фев - РИА Новости. Старые выбросы нефтепродуктов обнаружили на берегу в Анапе и в Темрюкском районе после сильного шторма, их убирают, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Анапе убирают старые выбросы мазута, которые подняло со дна прибрежной части моря сильным штормом. Их обнаружили во время ежедневного мониторинга береговой полосы на трех участках от центрального пляжа Анапы до пляжа "Тортуга" села Витязево", - говорится в сообщении.
На месте организовали работы по уборке, в них участвуют представители ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Кубань-СПАС, администрации Анапы, а также жители курорта. Отмечается, что в течение дня собрали 98 мешков штормового мусора и фрагментов нефтепродуктов.
"Также уборку организовали в поселке Веселовка Темрюкского района. Небольшие фрагменты нефтепродуктов убирают сотрудники Кубань-СПАС и волонтеры", - добавили в оперштабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайТемрюкский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
