Эксперт рассказал о возможной эскалации конфликта США и Ирана

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возможный удар по Ирану со стороны США может привести к конфликту, способному затронуть весь Ближний Восток и даже часть Европы, таким мнением с РИА Новости поделился израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров.

Телеканал CBS сообщал в среду, что военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако американский президент Дональд Трамп еще не принял соответствующее решение. Ранее Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет "ко второй фазе действий", которая станет "очень тяжелой" для Тегерана

"Иран располагает более чем 3 тысячами ракет различных типов. Но важнее не их количество, а дальность и рассредоточенность. Максимальная дальность современных иранских баллистических ракет достигает 2,5 тысяч километров. Если мысленно провести радиус в 2,5 тысячах километров от Тегерана, становится ясно - речь идет не о локальном обмене ударами. В этом радиусе находятся столицы всех стран Ближнего Востока , при частичном перекрытии юго-востока Европы - включая Балканы и восточную Грецию", - сказал собеседник агентства.

По мнению Бочарова, особенно важно, что в этом радиусе расположены американские военные базы, что автоматически делает гипотетический конфликт многоуровневым. Аналитик считает, что, если массированный обмен ударами все же последует, он не ограничится лишь одним секретным объектом или одной авиабазой.

Эксперт полагает, что предпринимаемые иранскими властями шаги нехарактерны для простого дипломатического ожидания: высшее политическое и военное руководство Ирана распределено по разным регионам страны, а командным структурам КСИР и армии даны инструкции действовать автономно в случае потери централизованного управления.