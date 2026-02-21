Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о возможной эскалации конфликта США и Ирана - РИА Новости, 21.02.2026
11:58 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/analitik-2075950165.html
Эксперт рассказал о возможной эскалации конфликта США и Ирана
Эксперт рассказал о возможной эскалации конфликта США и Ирана - РИА Новости, 21.02.2026
Эксперт рассказал о возможной эскалации конфликта США и Ирана
Возможный удар по Ирану со стороны США может привести к конфликту, способному затронуть весь Ближний Восток и даже часть Европы, таким мнением с РИА Новости...
2026-02-21T11:58:00+03:00
2026-02-21T11:58:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg
https://ria.ru/20260220/tramp-2075836773.html
https://ria.ru/20260221/ssha-2075932192.html
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Эксперт рассказал о возможной эскалации конфликта США и Ирана

Бочаров: конфликт США и Ирана может выйти за пределы Ближнего Востока

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возможный удар по Ирану со стороны США может привести к конфликту, способному затронуть весь Ближний Восток и даже часть Европы, таким мнением с РИА Новости поделился израильский аналитик, кандидат политических наук, эксперт по международным конфликтам Юрий Бочаров.
Телеканал CBS сообщал в среду, что военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако американский президент Дональд Трамп еще не принял соответствующее решение. Ранее Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет "ко второй фазе действий", которая станет "очень тяжелой" для Тегерана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану
20 февраля, 17:56
"Иран располагает более чем 3 тысячами ракет различных типов. Но важнее не их количество, а дальность и рассредоточенность. Максимальная дальность современных иранских баллистических ракет достигает 2,5 тысяч километров. Если мысленно провести радиус в 2,5 тысячах километров от Тегерана, становится ясно - речь идет не о локальном обмене ударами. В этом радиусе находятся столицы всех стран Ближнего Востока, при частичном перекрытии юго-востока Европы - включая Балканы и восточную Грецию", - сказал собеседник агентства.
По мнению Бочарова, особенно важно, что в этом радиусе расположены американские военные базы, что автоматически делает гипотетический конфликт многоуровневым. Аналитик считает, что, если массированный обмен ударами все же последует, он не ограничится лишь одним секретным объектом или одной авиабазой.
Эксперт полагает, что предпринимаемые иранскими властями шаги нехарактерны для простого дипломатического ожидания: высшее политическое и военное руководство Ирана распределено по разным регионам страны, а командным структурам КСИР и армии даны инструкции действовать автономно в случае потери централизованного управления.
"По сути - приказ биться, даже если связь будет прервана. Это уже не просто реакция на заявления Вашингтона. Это внутреннее признание: война возможна и, возможно, неизбежна. В Тегеране, судя по всему, исходят из сценария, при котором удар будет нанесен внезапно, и потому строят систему, способную продолжать сопротивление даже при частичном разрушении центра принятия решений", - сказал аналитик.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Власти США обсуждают расширение ядерной сделки с Ираном, пишет WSJ
Вчера, 09:15
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
