Как живет американец Джастас Уокер на Алтае - РИА Новости, 21.02.2026
09:07 21.02.2026
Как живет американец Джастас Уокер на Алтае
Как живет американец Джастас Уокер на Алтае
Американца Джастаса Уокера в России знают как "веселого молочника". Его заразительный смех и фраза "Больше не будет этой вашей итальянской моцареллы!" стали... РИА Новости, 21.02.2026
Как живет американец Джастас Уокер на Алтае

© Фото : со страницы Джастаса Уолкера в соцсети ВКонтактеДжастас Уолкер
© Фото : со страницы Джастаса Уолкера в соцсети ВКонтакте
Джастас Уолкер
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американца Джастаса Уокера в России знают как "веселого молочника". Его заразительный смех и фраза "Больше не будет этой вашей итальянской моцареллы!" стали вирусными после появления на телевидении. Сегодня он живет на Алтае, держит ферму на 100 гектарах, разводит коз и баранов.
Почему он категорически отговаривает тех, кто мечтает о переезде в другую страну?

"Особо не спрашивали"

Джастас приехал в Россию в десять лет: "Это был 1993-1994 год. Папа просто сказал: мы поедем миссионерами в Россию. Особо не спрашивали".
В 2000-м семья уехала обратно в Америку. Джастас достаточно скоро вернулся в Россию, четыре года работал учителем английского в Красноярске. В 2004-м одна из церквей, которую основал его отец в 90-е, переживала кризис. Пастор предложил: если есть желание, "можем рукоположить тебя на служение". Маленькое сельское служение.
"Не нужен гром с небес или ангел, чтобы сказать тебе: помоги человеку у обочины. Нужно увидеть нужду и восполнить ее. Вот, считай, 20 лет спустя я до сих пор шатаюсь по селам", — смеется Джастас.
Кто он по национальности? Отвечает без раздумий: "Я считаю себя христианином. В данной политической атмосфере это лучше всего. Лучшее гражданство — христианское".
Три юрты и ничего больше

В октябре 2016-го Джастас с женой Ребеккой купили землю на Алтае. Выбирали по трем критериям. Первый — хозяйство на 60-100 гектаров. Второй — здоровье: на севере у него началась астма, искали место, где можно дышать. Третий — миссионерская деятельность. Нашли участок в горах на 100 гектаров.
"Мы поставили три юрты на поле и перезимовали. Не было ни света, ни связи, — вспоминает он. — Это было сложновато сначала, потому что юрты маленькие. <...> Но потом мы приучились. И если честно, я через этот опыт понял, что я не хочу жить на 20 квадратах, но мне особо и не нужно 120. <...> Сейчас, допустим, наш дом, где мы живем, 63 квадрата — кажется хоромами".
Весной 2017-го начали строиться. Заехали в дом 18 ноября 2018 года, прожив в юртах 23 месяца. На тот момент у них было трое детей, младшему было примерно три года.

Главная ошибка начинающих фермеров

По его словам, люди, которые решают переехать на землю и заняться хозяйством, часто начинают не с того: первым делом строят большой дом.
"Дом всегда стоит намного больше, чем кто-то считал. Мы изначально поставили все очень быстро — временное жилье сделали в виде юрт. Потом все производство запустили. Потом только в конце вот сделали дом. Первый этаж — производственные помещения. Мясной цех, сырный цех. Второй этаж — там мы живем".
Как у Оруэлла — только наоборот

Сейчас на ферме живет десять человек. Семья Джастаса — пять человек. Семья Волковых — еще пять.
На ферме 145 коз, больше 100 голов мелкого рогатого скота, около 200 баранов. Своя переработка. Делают сыр, заготавливают иван-чай. "Я не скажу, что мы какие-то мегапроизводители. Нет, мы маленькая семейная ферма".
Джастас честно признается: цель фермы не в том, чтобы производить огромные объемы продукции: "У нас есть цель — жить с семьей, жить на природе, быть вместе в труде, в печалях, в радостях, во всех других условиях жизненных, жить вместе".
Еще одна деталь — у него есть убеждение, что рабочие животные имеют право на пенсию: "А то получится, как у Оруэлла в 'Скотном дворе', там бедный конь работал-работал, а когда уже не мог, его сдали на мыло".

Десять километров на коне

Дети учатся дома. У них библиотека, карта на стене. Дома разговаривают по-английски, с "внешними" — по-русски. Поэтому в совершенстве знают оба языка.
Друзья у них есть: "Адар говорит: хочу поехать к подруге на рисование. Я говорю: у тебя есть конь, бери коня, езжай. Всего лишь десять километров — 40-45 минут езды. Поэтому у детей свобода в этом плане есть".

Почему он отговаривает переезжать

Почти всех, кто приходит к нему с мечтой о переезде и новой жизни, Уокер старается долго и упорно отговаривать. Для него принципиален не выбор страны, а причина: слишком часто люди уезжают не "к чему-то", а "от чего-то".
"Когда у тебя есть мечта, которая мотивирует тебя изнутри, когда у тебя есть желание на самом деле быть полезным обществу и получить пользу для себя, тогда, я думаю, мечта недалеко, — подводит он итог. — Если человек убегает от чего-то, то это очень плохая причина для переезда. Нужно бежать к чему-то".
 
 
 
